空拍看台灣／掛假蛇、放鞭炮抵抗獼猴打劫 枋山芒果農民苦撐防線

屏東枋山愛文芒果由於香甜可口多汁，深受饕客愛戴，最近當地的愛文芒果進入採收期，果農近期正值最繁忙時節，除了進行套袋、疏果與修剪枝葉等細緻管理作業，還得分心應對日益嚴重的猴害問題。隨著果實逐漸成熟，山區猴群頻繁出沒果園，讓農民在關鍵時刻承受極大壓力，也為一整年的辛勞增添變數。

「最怕的就是快採收時，牠們整群下來。」在當地種植芒果多年的果農黃順源無奈表示，猴群行動迅速且具有群體性，一旦入侵果園，往往在短時間內造成嚴重損失。他指出，獼猴不僅會挑選成熟果實食用，還常出現隨意啃咬後丟棄的情況，「一顆好好的芒果，只要被咬一口，就完全失去商品價值。」每到產季，果園地面常可見被破壞的果實散落一地，不僅影響收成量，也直接衝擊收入，損失難以精確估算。

為了守住一年心血，當地果農長年與猴群「鬥智鬥力」，不斷升級各種防治措施。早期多以施放鞭炮、架設收音機播放聲響來驅趕猴群，但隨著猴子逐漸適應，效果大不如前。近年來，農民紛紛投入更高成本，裝設感應式警報器與電網圍籬，並利用吊掛衣物、懸掛假蛇等方式增加視覺威嚇，同時飼養看守犬進行全天巡守，希望能降低猴群入侵頻率。「設備越來越多，但成本也越來越高，有時真的很吃不消。」農民坦言，防護措施雖不斷升級，但投入的金錢與人力也隨之增加，對中小型農戶而言是一大負擔。即便如此，面對猴群日益聰明與高度適應能力，現有方法仍難以完全奏效，常常是防不勝防。

隨著科技進步，部分農民開始嘗試導入無人機巡園，利用空中監控與即時驅趕，希望在猴群接近時能即早應對，降低損害程度。不過，相關設備與操作技術仍有門檻，尚未全面普及，效果也有待觀察。

專家指出，台灣獼猴屬保育類野生動物，依法不得任意捕捉或傷害，目前官方仍以驅離、棲地管理及族群監測為主要對策。然而，隨著山林棲地逐漸縮減，加上族群數量持續增加，猴群覓食範圍擴大，人猴衝突日益頻繁，已成為南部農村長期難解的課題。

在自然保育與農業生計之間，如何取得平衡成為一大挑戰。果農期盼相關單位能提出更具體且有效的整體防治策略，從源頭改善棲地問題，同時提供實質補助與技術支援，協助農民減輕負擔。對他們而言，每一顆芒果都是一年辛勞的成果，如何在與自然共存的前提下守住收成，不僅關乎經濟，也攸關地方農業的永續發展。

屏東枋山愛文芒果進入採收期，果農近期正值最繁忙時節，除了進行套袋、疏果與修剪枝葉等細緻管理作業，還得分心應對日益嚴重的猴害問題。記者劉學聖／攝影

屏東枋山愛文芒果進入採收期，果農近期正值最繁忙時節，除了進行套袋、疏果與修剪枝葉等細緻管理作業，還得分心應對日益嚴重的猴害問題，家中的愛狗成為最佳防護員。記者劉學聖／攝影

屏東枋山愛文芒果進入採收期，果農近期正值最繁忙時節，除了進行套袋、疏果與修剪枝葉等細緻管理作業，還得分心應對日益嚴重的猴害問題，農民只能用鞭炮等傳統方式驅猴緩不濟急。記者劉學聖／攝影

屏東枋山愛文芒果進入採收期，果農近期正值最繁忙時節，除了進行套袋、疏果與修剪枝葉等細緻管理作業，還得分心應對日益嚴重的猴害問題。記者劉學聖／攝影

屏東枋山愛文芒果進入採收期，果農近期正值最繁忙時節，除了進行套袋、疏果與修剪枝葉等細緻管理作業，還得分心應對日益嚴重的猴害問題。記者劉學聖／攝影

屏東枋山愛文芒果進入採收期，果農近期正值最繁忙時節，除了進行套袋、疏果與修剪枝葉等細緻管理作業，還得分心應對日益嚴重的猴害問題。記者劉學聖／攝影