抱著鯨魚撲滿搭高鐵返鄉 北漂屏東女把愛送回屏基

長期在台北工作屏東鄉親邱小姐日前返鄉探親，抱著認養、照顧4個月的鯨魚撲滿搭高鐵南下，支持家鄉的醫療建設。這隻承載著異鄉遊子祝福的「鯨魚」，順利游回屏東基督教醫院，讓院方深受感動。

屏東基督教醫院指出，為匯聚更多社會善意，屏基在6月27日上午在門診大廳舉辦「鯨魚洄游．把愛帶回來」，號召認養撲滿民眾帶著鯨魚「回娘家」，即起開放報名，民眾可至屏基官網線上登記，或致電屏基資源發展中心08-7368686轉3932洽詢。

屏基為籌建智能醫療大樓，去年底推出「歐拉伊拉鯨魚造型撲滿」公益計畫，希望用最簡單方式邀請民眾支持智能醫療大樓興建。屏基榮譽院長陳永興表示，當初設計鯨魚撲滿的初衷，讓公益不只是一次性捐款，是一段陪伴與參與過程。該計畫獲各界響應，屏東大學校長陳永森與學校同仁發揮愛心各認養一隻，今年2月底率先「洄游」屏基。

陳永興說，「鯨魚洄游」院方希望看到大家把鯨魚帶回來，一起參與並關心屏東未來醫療發展，一枚銅板力量有限，但當許多人善意匯聚，便能成為守護生命重要力量。

活動當天，民眾可自由攜帶鯨魚撲滿到場，現場安排報到、秤重、開箱點收、開立捐款收據及拍照留念等流程。為了感謝大家這段時間陪伴鯨魚成長，屏基特別準備了紀念禮物送給參與民眾，讓每一份愛心都能被看見，也確保捐款過程公開透明。

除鯨魚洄游活動外，現場也將同步舉辦「歐拉伊拉做甚麼」兒童創意繪畫比賽頒獎，展出幼兒園及國小中低年級學童的作品，孩子們透過畫筆描繪心中吉祥物歐拉與伊拉，呈現旅行、探險、守護海洋等充滿童趣與想像力的畫面，為活動增添純真活力。

屏基表示，智能醫療大樓未來將肩負屏東醫療照護重要任務，因應高齡化社會及日益增加的急重症醫療需求。醫院邀請擁有鯨魚撲滿的民眾，到屏基官網報名，在6月27日帶著鯨魚回到屏基，參與這場溫度公益盛會。