金門石雕公園「夢幻燈海」 奪英國倫敦設計大獎金質獎

金門石雕公園今年春節期間打造的馬年燈飾「迎春耀石光」，不僅成為不少民眾春遊打卡熱點，也讓金門節慶美學躍上國際舞台。金門縣養護工程所近日以「2026 Lantern Festival at Stone Sculpture Park, Kinmen」參加英國倫敦設計大獎，榮獲「Conceptual Design－Exhibition & Events」類別金質獎，為金門再添一項國際榮耀。

今年春節與元宵期間，石雕公園在夜色中化身夢幻光影樂園，湖畔、水岸與草地交織出層層燈海，不少返鄉民眾及遊客專程前往賞燈，成為今年金門最具人氣的夜間景點之一。如今這場充滿年節氛圍的燈光藝術，更獲得國際設計評審青睞，讓金門的節慶燈飾設計站上世界舞台。

縣長陳福海表示，節慶燈飾不只是短暫布置，更肩負展現城市形象、凝聚居民情感及帶動觀光發展的重要角色。他肯定養護工程所近年在景觀照明與公共空間美學上的努力，也期許未來持續以在地文化為核心，結合創意設計與安全友善環境，打造更具特色的節慶品牌，讓鄉親與遊客都能感受到金門的魅力。

此次獲獎作品由養護工程所委託齊玉有限公司規劃設計，以石雕公園為場域，延伸「迎春耀石光」策展概念，融合春節、元宵節慶意象及金門自然生態特色，透過燈光造景、互動裝置與沉浸式空間設計，營造兼具文化敘事、夜間觀光、親子遊憩與公共安全功能的光環境。

整體規劃以「5個亮點、3條光帶、2座光毯場域」為主軸，設置「迎春光門」、「騰躍光丘」、「春耀光亭」、「看著你呢」及「潮光殼影」等主題燈區，並藉由主迎光帶、石光連結帶及悅動花語帶串聯園區動線，引導民眾循光漫遊。湖畔區域則融入藍眼淚、蝴蝶、鸕鶿、水母燈等元素，打造「湖畔星語」與「漾彩幻夢」光影場景，在燈火映照下，呈現出自然生態與節慶藝術交織的浪漫氛圍。

金門縣養護工程所長胡家睿表示，石雕公園擁有湖畔、草地、步道及石雕藝術等多元景觀資源，團隊在規劃過程中特別著重光影層次、動線串聯及親子互動，希望透過燈光藝術重新詮釋公園空間特色，帶給民眾耳目一新的遊憩體驗。

胡家睿說，這次能以金門在地場域創作獲得國際設計獎項，是對團隊最大的肯定與鼓舞；未來將持續結合地方文化、觀光發展與創新設計理念，打造更具辨識度與吸引力的公共展演空間，讓更多人看見金門深厚的人文底蘊與城市魅力。

今年春節曾帶著家人前往賞燈的民眾陳小姐表示，石雕公園燈區與以往印象完全不同，尤其湖邊的12生肖玉璽酒花燈與水獺燈都相當可愛、特別，讓人印象深刻，小朋友也玩得不亦樂乎，「晚上散步很有氣氛，感覺像置身國外公園。」

金門石雕公園今年春節期間打造的馬年燈飾「迎春耀石光」，不僅成為不少民眾春遊打卡熱點，也讓金門節慶美學躍上國際舞台。圖／金門養工所提供

金門石雕公園今年春節期間打造的馬年燈飾「迎春耀石光」，不僅成為不少民眾春遊打卡熱點，也讓金門節慶美學躍上國際舞台。圖／金門養工所提供