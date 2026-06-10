守護金門古墓 陳福海推5措施

金門縣定古蹟陳顯墓四月遭盜，引發文化資產安全疑慮。縣府為防範類似事件發生，啟動全縣古墓文資盤點與現地踏查作業。縣長陳福海前天邀集相關單位會勘國定古蹟「陳禎墓」與「陳健墓」，對古墓維護及未來管理凝聚跨單位合作共識，建立制度化管理機制。

陳禎墓與陳健墓為明代父子墓，是台閩地區現存極具代表性的明朝古墓，古墓前建有花崗石造墓亭、石羊、石馬與望柱，精湛石雕工藝與獨特明墓構築，被譽為明代金門墓式的代表作。

陳福海說，陳禎墓與陳健墓是金門珍貴的歷史文化資產，為防止偷盜古墓事件再發生，除文化部編列預算設置監視器控管，也要求警政單位加強周邊重要路口監視器，提高巡邏密度。

會勘期間，陳氏宗親代表也反映，古墓周邊雜草生長快速，部分枯樹有倒塌危及古蹟安全風險，加上土地權屬複雜，維護工作不易，盼縣府協助處理。

陳福海表示，古墓土地多涉及國有或公有產權，宗親會可依法申請承租、認養及管理，環境維護將由文化局與各鄉鎮公所協調，對全縣二十餘座具有文資身分古墓建立定期維護機制，各公所提報需求後統一編列預算，定期做環境整理。

會勘結束後，陳福海裁示文資古墓保存五大重點，包括定期除草與樹木整理、周邊開發案落實審查機制、檢討古蹟公告土地範圍、研議設置圍籬等防護設施，以及建立警政與社區共同參與的巡守制度。