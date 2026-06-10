高雄左營高鐵接捷運連通道延宕 高鐵公司：增班調度難題待解

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高鐵左營站營運廿年，旅客需從月台層經過三段手扶梯，耗時近十分鐘才能轉乘至捷運左營站，高鐵至捷運的連通道工程卻遲未有進展。記者宋原彰／攝影
高鐵左營站營運廿年，旅客需從月台層經過三段手扶梯，耗時近十分鐘才能轉乘至捷運左營站，高鐵至捷運的連通道工程卻遲未有進展。記者宋原彰／攝影

高鐵左營站營運廿年，旅客需從月台層經過三段手扶梯，耗時近十分鐘才能轉乘至捷運左營站，交通部和高鐵公司去年承諾加速建置連通道，原定今年三月動工，但至今仍未見進度，高鐵公司坦言因臨軌工程會影響高鐵增班調度穩定性，困難度導致工程單位無意願，但未來一定會做。

高鐵左營站月台與捷運左營站的直通動線至今未打通，旅客需從高鐵一樓月台面上行至二樓大廳出站後，經由東南側手扶梯下行，再由捷運站手扶梯至地下一樓轉乘捷運，旅客動線迂迴，影響便利性。

立法院交通委員會去年六月曾赴此考察，要求加速建置連通道。交通部長陳世凱允諾，責成鐵道局就高鐵及捷運介面提供協助，最快今年三月動工，預估可節省五分鐘路程。

連通道工程本該於今年三月發包，至今仍零進度。立委許智傑質疑，連通道工程成宣傳口號，連通道不僅帶動演唱會經濟效益、強化轉乘便捷，更在加強緊急狀況時，強化人流疏散安全。

對此，高鐵公司回應，連通道工程已完成土建與維運方案評估、基本設計，因屬臨軌工程，公司需考量新車引進後的增班規畫，左營站若施工恐影響增班穩定度，且工程將對既有核心機電設備產生影響，廠商評估後無意願施工。但高鐵公司也強調，若不影響調度，連通道一定會做。

鐵道局表示，本案工程須在維持高鐵正常營運及旅客安全前提下進行，且涉及既有設施介面整合、執照變更等，期程需審慎規畫，會協助高鐵、高市府、高雄捷運公司等單位加速推動。

捷運 高鐵 交通部 陳世凱 高雄

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