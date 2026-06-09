救汙水管被住戶轟夜間施工還傳通報1999 高雄鳳山今冒天坑全場靜音

高雄鳳山區福誠二街今天早上路面突然塌陷，水利局派員查修，初判因地下污水管線破損造成地基流失，緊急灌漿維修，目前塌陷範圍已控制；不過，該塌陷處附近社區前天疑似排水有問題，水利局晚間曾派員查修，卻遭住戶質疑夜間施工影響安寧，還有人通報1999，住戶群組一度討論熱烈，不料今天路面卻塌陷，讓群組頓時安靜。

高雄市水利局表示，今天上午8時許鳳山區福誠二街發生路面下陷，因鄰近污水管線，水利局接獲通報後迅速派員趕赴現場勘查，初步研判疑因地下汙水管線破損，進而造成路基流失，引發路面下陷。

水利局說，現場已進行灌漿作業辦理緊急修復，並已覆蓋鐵板及圍設交維設施等安全防護措施，預計天氣穩定後將全面檢視污水管線受損情形，儘速辦理修復工程。

據了解，當時塌陷位置附近社區曾反映汙水排水問題，水利局獲報後約晚間7時許派員前往查修，因發電機及查修機具衍生噪音，反被住戶質疑趁夜施工已影響安寧，一度在住戶群組討論熱烈，還有人稱已通報1999市民專線檢舉，結果今附近路面地基塌陷後，熱鬧群組頓時安靜。

施工人員證實，當天晚間確實有派員查修汙水管線，施工過程中可能是發電機聲響影響住戶，不過並未影響施工，排水問題也完成排除，推測可能是昨天雨勢過大，才導致汙水管線破損。