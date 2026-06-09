快訊

外資賣超917億元...賣超第一名曝光 驚見兩檔金控飆股

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

聽新聞
0:00 / 0:00

救汙水管被住戶轟夜間施工還傳通報1999 高雄鳳山今冒天坑全場靜音

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄鳳山區福誠二街今天早上路面突然塌陷，水利局派員查修，初判因地下污水管線破損造成地基流失，緊急灌漿維修，目前塌陷範圍已控制。水利局提供
高雄鳳山區福誠二街今天早上路面突然塌陷，水利局派員查修，初判因地下污水管線破損造成地基流失，緊急灌漿維修，目前塌陷範圍已控制。水利局提供

高雄鳳山區福誠二街今天早上路面突然塌陷，水利局派員查修，初判因地下污水管線破損造成地基流失，緊急灌漿維修，目前塌陷範圍已控制；不過，該塌陷處附近社區前天疑似排水有問題，水利局晚間曾派員查修，卻遭住戶質疑夜間施工影響安寧，還有人通報1999，住戶群組一度討論熱烈，不料今天路面卻塌陷，讓群組頓時安靜。

高雄市水利局表示，今天上午8時許鳳山區福誠二街發生路面下陷，因鄰近污水管線，水利局接獲通報後迅速派員趕赴現場勘查，初步研判疑因地下汙水管線破損，進而造成路基流失，引發路面下陷。

水利局說，現場已進行灌漿作業辦理緊急修復，並已覆蓋鐵板及圍設交維設施等安全防護措施，預計天氣穩定後將全面檢視污水管線受損情形，儘速辦理修復工程。

據了解，當時塌陷位置附近社區曾反映汙水排水問題，水利局獲報後約晚間7時許派員前往查修，因發電機及查修機具衍生噪音，反被住戶質疑趁夜施工已影響安寧，一度在住戶群組討論熱烈，還有人稱已通報1999市民專線檢舉，結果今附近路面地基塌陷後，熱鬧群組頓時安靜。

施工人員證實，當天晚間確實有派員查修汙水管線，施工過程中可能是發電機聲響影響住戶，不過並未影響施工，排水問題也完成排除，推測可能是昨天雨勢過大，才導致汙水管線破損。

高雄鳳山區福誠二街今天早上路面突然塌陷，水利局派員查修，初判因地下污水管線破損造成地基流失，緊急灌漿維修，目前塌陷範圍已控制。水利局提供
高雄鳳山區福誠二街今天早上路面突然塌陷，水利局派員查修，初判因地下污水管線破損造成地基流失，緊急灌漿維修，目前塌陷範圍已控制。水利局提供

高雄 天坑 汙水

延伸閱讀

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型200公分天坑 路段封鎖警戒中

影／高雄鳳山豪雨釀路面塌陷 3公尺天坑急封路

台中神岡昌平路五段管線汰舊換新 10月底完工可提升供水品質

影／馬太鞍溪暴漲 工地主任喊「救我」後失聯 …手機定位最後訊號曝光

相關新聞

影／高雄鳳山豪雨釀路面塌陷 3公尺天坑急封路

受滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署今天上午針對高雄、屏東發布大豪雨特報。高雄市鳳山區福誠二街與福誠三街路口於上午8時許，疑因豪雨沖刷造成路面塌陷，出現長約300公分、寬約200公分的天坑，未造成傷亡，由工務局養工處修復中。

救汙水管被住戶轟夜間施工還傳通報1999 高雄鳳山今冒天坑全場靜音

高雄鳳山區福誠二街今天早上路面突然塌陷，水利局派員查修，初判因地下污水管線破損造成地基流失，緊急灌漿維修，目前塌陷範圍已控制；不過，該塌陷處附近社區前天疑似排水有問題，水利局晚間曾派員查修，卻遭住戶質疑夜間施工影響安寧，還有人通報1999，住戶群組一度討論熱烈，不料今天路面卻塌陷，讓群組頓時安靜。

不是總統！陳其邁出席警察節活動 親曝最怕接到2個人電話

高雄市長陳其邁今天出席高雄市警察局警察節慶祝活動，說表示這是他最後一次以市長參加警察局的活動，他說出在市長任內，最害怕接到2個人的電話。

高雄瞬間強降雨襲市區 民眾手機國家級警報大作

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市區今天中午降下大雷雨，中央氣象署同步發布「大雷雨即時訊息」，不少民眾手機接連響起國家級警報，提醒所在地區可能出現劇烈降雨及瞬間強陣風，籲請民眾儘速尋找遮蔽處並注意安全。

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型200公分天坑 路段封鎖警戒中

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地近日出現強降雨，鳳山福誠二街、三街路口路面今早出現面積達300乘200公分的巨大天坑，疑似因大量降雨沖刷地面路基，導致地面下陷，目前警方獲報後已圍起封鎖線管制，工務局道路挖掘中心並通報中華電信、台電公司、自來水公司、水利局等單位派員查處，尚待各管線單位現場勘查後，才能確認釀禍原因。

高雄豪雨68條土石流警戒「撤離1900住戶」 陳其邁：大型鋒面還未到

受到滯留鋒面及西南氣流影響，高雄各地陸續降雨，尤其山區雨量恐高達400毫米，全市已發布68條土石流黃色警戒，5個行政區今日停止上班上課；市長陳其邁今受訪表示，目前全市共撤離1904人，市府已做足萬全準備，確保防水閘門、抽水機具、滯洪池運作，也提醒大型鋒面還未抵達，山區和低窪地區民眾更要特別注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。