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高雄六龜日雨量逾250毫米 19條土石流升紅色警戒

中央社／ 高雄9日電

受西南氣流持續影響，高雄山區降下豪雨，高雄市水利局表示，六龜區至今天下午日累計雨量已突破250毫米。六龜區19條土石流潛勢溪流及2處大規模崩塌潛勢區提升為紅色警戒。

高雄市原本有68條土石流黃色警戒，包括桃源區18條、那瑪夏區14條及六龜區36條；另外六龜區還有2處大規模崩塌黃色警戒區。不過高雄山區持續降下豪雨，六龜區截至今天下午日累計雨量已突破250毫米。

高雄市水利局今天新聞稿表示，根據農業部農村發展及水土保持署今天下午發布最新土石流及大規模崩塌警戒資訊，六龜區有19條土石流潛勢溪流及2處大規模崩塌潛勢區提升為紅色警戒。

因應山區強降雨，高雄市政府昨天即啟動預防性疏散撤離作業，截至今日中午前，山區累計撤離1904人。

同時，為防範豪雨造成道路坍方、落石及邊坡災害，交通部公路局南區養護工程分局8日晚間10時起實施預警性道路封閉措施，包括桃源區台20臨93線便道、六龜區台27線、台20線寶來至桃源路段及甲仙至那瑪夏台29臨11線便道等4處重要聯外道路均已全線封閉，預計12日上午7時視天候及道路安全狀況開放通行。

市府呼籲民眾避免前往山區、河川、溪流及邊坡等危險區域，並隨時留意最新道路通行及防災資訊，如接獲撤離通知應立即配合，共同維護生命財產安全。

六龜 土石流 高雄

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