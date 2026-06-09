陳其邁主持警察節慶祝 勉勵能力越大責任越大

高雄市長陳其邁今天主持警察節慶祝活動，表揚優秀警察和相關人員，他除細數高雄治安滿意度成績亮眼、警察福利提升，也以電影台詞「能力越大責任越大」，勉勵全體員警貢獻。

高雄市政府警察局今天下午2時30分在高雄市警局舉辦「115年警察節慶祝活動」，由陳其邁出席頒獎，表揚表現優異的警察及相關人員，感謝其長期堅守崗位、戮力維護治安與交通秩序，並為守護市民生命財產安全所付出的努力與貢獻。

陳其邁致詞時笑稱，今天是最後一次參加警察節相關表揚活動，當市長時每天晚上最怕接到的就是高雄市警察局長趙瑞華跟消防局長王志平的電話，若接到電話，代表這個晚上就不用睡了。但市長接電話是小事，警察同仁在半夜執勤非常辛苦。

陳其邁說，高雄近年來警政治安表現持續精進，根據遠見雜誌2026年最新公布的「縣市長施政滿意度調查」，高雄再度蟬聯五星城市榮耀。「縣市長施政滿意度調查」施政滿意度六都第1，其中警政治安滿意度繼2024、2025年連續2年名列六都第2後，在2026年「警政治安」滿意度跟「道路交通」滿意度2項名列六都第1，創下2011年以來的最佳成績。

他指出，市府也力挺警察打擊犯罪，今年編列逾新台幣1億6500萬元預算採購警用汽機車，並已將超勤加班費提升至每月1萬9000元，致力完善警察執勤環境與各項福利設備。

針對辦公廳舍環境改善，陳其邁也提到，目前正持續推動多項更新與新建計畫，包含預計年底啟動的楠梓分局新建案，以及後續的岡山分局辦公廳舍、三民第一分局長明派出所等，其中長明派出所將結合公辦都更，在車站旁打造嶄新辦公處所。

最後，陳其邁也引述電影「蜘蛛人」經典台詞「能力越大，責任越大」，期勉全體人員無論是查緝重大犯罪，或是協助迷失長者，都是在為社會積德，讓市民享有平安幸福的生活。

市警局說明，這次接受表揚人員包括3名警察模範母親、8名模範警察、2名資深績優警察及4名偵破特殊重大刑案的優秀員警。獲獎人員在治安維護、犯罪偵防、交通管理及為民服務等工作領域均有傑出表現，充分展現警察專業精神與無私奉獻的使命感。

值得一提的是，今年全國29名模範警察當選人中，高雄市即有3名員警獲此殊榮，獲選比例高居全國各警察機關之冠。