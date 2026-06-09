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不是總統！陳其邁出席警察節活動 親曝最怕接到2個人電話

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天在高雄市警局警察節活動，說他最怕接到2個人的電話，一是警察局長、一是消防局長。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今天在高雄市警局警察節活動，說他最怕接到2個人的電話，一是警察局長、一是消防局長。記者林保光／攝影

高雄市長陳其邁今天出席高雄市警察局警察節慶祝活動，說表示這是他最後一次以市長參加警察局的活動，他說出在市長任內，最害怕接到2個人的電話。

陳其邁致詞時表示，身為市長，最擔心接到的電話不是總統來電，而是警察局長及消防局長的電話，因為他們一打來，往往代表發生重大事故或緊急事件。

他說，警察及消防同仁不分晝夜執勤，經常面臨高風險勤務，對維護城市安全貢獻良多，陳其邁感謝警察長年維護治安與交通安全的辛勞，他並以電影「蜘蛛人」的經典台詞「能力越大，責任就越大」勉勵員警，強調警察肩負守護市民安全的重要使命。

陳其邁指出，根據遠見雜誌2026年縣市長施政滿意度調查，高雄市在治安及道路交通等項目獲得高度肯定，施政滿意度名列全國第一。他表示，這項成績並非個人功勞，而是所有警察共同努力的成果，也是高雄市近年來最亮眼的成績單。

在警察福利方面，陳其邁表示，高雄市已成功爭取提高警察超勤加班費，每月上限提高至1萬9千元，刑事警察勤務加成也由原本6成提升至8成，若相關法令允許，市府未來仍將持續向中央爭取進一步調整，提升警察待遇與工作保障。

陳其邁提到，這可能是他最後一次以市長身分參加警察節活動，期盼未來無論由誰接任高雄市長，都能持續照顧警察同仁權益，讓警察福利與工作環境持續改善。

此外，為改善警用裝備及車輛老舊問題，高雄市政府今年編列1億6500多萬元預算，採購警車111輛及警用機車611輛，希望讓員警執行勤務時擁有更安全、完善的裝備，進一步提升治安維護效能。

高雄市警局慶祝6月15日警察節，今天由市長陳其邁頒獎給20名模範警察、績優員警及警察模範母親。

受獎模範警察包括刑警大隊小隊長李明樹、偵查佐連盈智、陳子鈞、盧玉鏵、莊朝順、少年隊偵查佐許庭毓、苓雅分局偵查佐洪盛陸、仁武分局警員胡宗賢。績優人員包含左營分局偵查佐黃浚紘、刑大偵查佐尤家妤、林昀熹、廖育彬。獲頒資深績優警察獎章人員，包括前鎮分局巡佐顏德載、交通大隊警員李志偉。

警察模範母親，獲獎者是楠梓分局偵查佐吳哲彥的母親尤金鳳、刑大分隊長吳欣儒母親吳宋淑美、小港分局警務員邱詠欽母親黃珍英。

高雄市長陳其邁（中）頒獎給模範警察李明樹（右二）。左為高雄市警察局長趙瑞華。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（中）頒獎給模範警察李明樹（右二）。左為高雄市警察局長趙瑞華。記者林保光／攝影

高雄市長陳其邁今天在高雄市警局警察節活動，說這次是他最後一次以市長身分參加警察局動，員警仔細聆聽。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今天在高雄市警局警察節活動，說這次是他最後一次以市長身分參加警察局動，員警仔細聆聽。記者林保光／攝影

陳其邁 警察 高雄

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