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高雄山區停班課 陳其邁：總共撤離1904人

中央社／ 高雄9日電

高雄市桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區今天停班停課。市長陳其邁表示，高雄市有68條土石流黃色警戒，市府料敵從寬，昨晚已全數完成撤離，共撤離1904人。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，現在平均在平地的降雨量是20到30毫米，主要比較擔心是在山區，根據中央氣象署估計，山區可能會高達350到400毫米，這也符合放假的標準。

陳其邁表示，桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區今天停班停課。依照農業部農村發展及水土保持署發布警戒預報，高雄市共有68條土石流黃色警戒，及2處大規模崩塌黃色警戒，因此共撤離1904人。

陳其邁說，高雄市採取比較嚴格的標準，土石流黃色警戒發布，就會採取撤離措施，「我們料敵從寬，在昨天晚上就已經全數完成撤離」。

他並表示，目前已請市府水利局、工務局、環保局等相關局處，密切注意短時間在高雄強降雨的狀況。包括水閘門跟抽水機、滯洪池等情形，及加強易淹水地區側溝清疏，注意道路路況或路面積淹水等狀況。

陳其邁也提醒在山區或低窪地區的民眾要提高警覺，也呼籲民眾避免到海邊或溪邊戲水。

陳其邁 停班 高雄

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