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金門古墓防盜升級！縣長陳福海會勘陳禎、陳健墓拍板5大保護措施

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
位於金沙鎮浦邊黃龍山上的陳禎墓與陳健墓為明代父子墓，是台閩地區現存極具代表性的明朝古墓。圖／金門縣文化局提供
位於金沙鎮浦邊黃龍山上的陳禎墓與陳健墓為明代父子墓，是台閩地區現存極具代表性的明朝古墓。圖／金門縣文化局提供

金門縣定古蹟陳顯墓在4月發生被盜事件，引發各界對文化資產安全維護的關注。為防範類似事件再度發生，金門縣政府啟動全縣古墓文資盤點與現地踏查作業，縣長陳福海昨天率領警政、文化、地方公所及宗親代表，前往國定古蹟陳禎墓、陳健墓會勘，要求建立制度化管理機制，從治安防護、環境維護到巡守管理全面強化，確保珍貴文化資產永續保存。

此次會勘由陳福海親自主持，金沙鎮長吳有家、警察局長黃壬聰、文化局長陳榮昌、古墓普查團隊及陳氏宗親代表等人共同參與，針對古墓維護現況及未來管理方向交換意見，凝聚跨單位合作共識。

位於金沙鎮浦邊黃龍山上的陳禎墓與陳健墓為明代父子墓，是台閩地區現存極具代表性的明朝古墓。兩座古墓前均建有高大突出的花崗石造墓亭、石羊、石馬與望柱，其精湛的石雕工藝與獨特的明墓構築，被譽為明代金門墓式之代表作。其中，陳禎墓先前歷經多年精心修繕，並興辦盛大修復竣工的謝土祭典，吸引兩岸分布於金門與廈門翔安、同安的後代子孫跨海齊聚，彰顯了深厚的家族文脈與兩岸文化共鳴。

陳福海縣長強調，「陳禎墓」與「陳健墓」是金門極為珍貴的歷史文化資產，為防止古墓再度發生偷盜不幸事件，除了現有文化部編列預算設置的監視器控管外，陳福海也當場要求警政單位依照實際需求，加強周邊重要路口的監視器設置，並提高巡邏密度，建構嚴密的治安防護網。

會勘期間，陳氏宗親代表也反映，古墓周邊雜草生長快速，部分枯樹甚至有倒塌危及古蹟安全的風險，加上土地權屬複雜，維護工作不易，盼縣府協助處理。

對此，陳福海表示，古墓雖為宗族祖先安息之地，但土地多涉及國有或公有產權，宗親會可依法申請承租、認養及管理；至於環境維護部分，將由文化局與各鄉鎮公所協調合作，針對全縣20餘座具有文資身分的古墓建立定期維護機制，由各公所提報需求後統一編列預算，定期辦理除草及環境整理，大型枯木則可協調林務單位協助移除。

陳福海並於現場裁示未來文資古墓保存五大重點，包括定期除草與樹木整理、周邊開發案落實審查機制、檢討古蹟公告土地範圍、研議設置圍籬等防護設施，以及建立警政與社區共同參與的巡守制度。

他強調，文化資產保存不只是修復建築，更重要的是建立長期管理制度與社區共同守護機制，並秉持「修舊如舊」原則維護歷史原貌，讓金門珍貴的古墓文化與「海濱鄒魯」歷史記憶得以完整傳承，成為後代認識地方歷史的重要文化資產。

金門縣政府啟動全縣古墓文資盤點與現地踏查作業，縣長陳福海昨天率領警政、文化、地方公所及宗親代表，前往國定古蹟陳禎墓、陳健墓會勘，要求建立制度化管理機制。圖／金門縣文化局提供
金門縣政府啟動全縣古墓文資盤點與現地踏查作業，縣長陳福海昨天率領警政、文化、地方公所及宗親代表，前往國定古蹟陳禎墓、陳健墓會勘，要求建立制度化管理機制。圖／金門縣文化局提供

金門縣政府啟動全縣古墓文資盤點與現地踏查作業，縣長陳福海昨天率領警政、文化、地方公所及宗親代表，前往國定古蹟陳禎墓、陳健墓會勘，盼結合公部門和社區各方力量，進行古蹟保護。圖／金門縣文化局提供
金門縣政府啟動全縣古墓文資盤點與現地踏查作業，縣長陳福海昨天率領警政、文化、地方公所及宗親代表，前往國定古蹟陳禎墓、陳健墓會勘，盼結合公部門和社區各方力量，進行古蹟保護。圖／金門縣文化局提供

金門縣長陳福海昨天率領警政、文化、地方公所及宗親代表，前往國定古蹟陳禎墓、陳健墓會勘，盼結合公部門和社區各方力量，進行古蹟保護。圖／金門縣文化局提供
金門縣長陳福海昨天率領警政、文化、地方公所及宗親代表，前往國定古蹟陳禎墓、陳健墓會勘，盼結合公部門和社區各方力量，進行古蹟保護。圖／金門縣文化局提供

金門 廈門 陳福海

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