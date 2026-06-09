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高雄瞬間強降雨襲市區 民眾手機國家級警報大作

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市區今天近午下大雷雨，街頭一片霧濛濛。記者林保光／攝影
高雄市區今天近午下大雷雨，街頭一片霧濛濛。記者林保光／攝影

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市區今天中午降下大雷雨，中央氣象署同步發布「大雷雨即時訊息」，不少民眾手機接連響起國家級警報，提醒所在地區可能出現劇烈降雨及瞬間強陣風，籲請民眾儘速尋找遮蔽處並注意安全。

根據現場觀察，高雄市區新興區、苓雅區一帶雨勢傾盆，短時間內雨勢急遽增強，汽機車紛紛減速慢行，部分路段能見度大幅下降，遠方建築物幾乎被雨幕吞沒，宛如罩上一層白霧。

中央氣象署發布在近午發布大雷雨即時訊息指出，警戒區域附近已出現或即將出現劇烈雷雨、短延時強降雨及瞬間強陣風，警報持續至今天中午12時26分。氣象單位提醒，民眾應避免前往空曠地區、河川及低窪易積水地帶，駕駛人行經積水路段時應減速慢行，留意突發淹水及視線不良情形。

今天近午，高雄市民眾手機接到大雷雨警訊。記者林保光／翻攝
今天近午，高雄市民眾手機接到大雷雨警訊。記者林保光／翻攝

高雄市區今天近午下大雷雨，街頭一片霧濛濛。記者林保光／攝影
高雄市區今天近午下大雷雨，街頭一片霧濛濛。記者林保光／攝影

大雷雨 高雄

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