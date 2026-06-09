聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖端節敬老平安禮金發放 65歲以上每人5000元
澎湖縣政府端午敬老平安禮金今天開始發放，全縣65歲以上長者，每人新台幣5000元，身障端節慰問金，每人3000元，11日直接匯入帳戶。
澎湖副縣長林皆興表示，今天發放端節平安禮金，是落實縣長陳光復的福利升級施政理念，並感謝議會的支持，讓澎湖的長者住的安全，活得有尊嚴。
澎湖縣政府表示，今年端午敬老平安禮金自今天起至8月7日發放，全縣65歲以上的長者共有2萬2165人，每人5000元，所需經費1億餘元，選擇匯款者，則發放次日起3日內匯入指定帳戶。未能於發放期間完成領取者，得於8月10日至14日期間辦理補發。
另外，澎湖身障端節慰問金，每人3000元，11日直接匯入帳戶，全縣有6000多人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。