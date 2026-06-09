澎湖端節敬老平安禮金發放 65歲以上每人5000元

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地近日出現強降雨，鳳山福誠二街、三街路口路面今早出現面積達300乘200公分的巨大天坑，疑似因大量降雨沖刷地面路基，導致地面下陷，目前警方獲報後已圍起封鎖線管制，工務局道路挖掘中心並通報中華電信、台電公司、自來水公司、水利局等單位派員查處，尚待各管線單位現場勘查後，才能確認釀禍原因。

2026-06-09 09:56