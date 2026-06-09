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澎湖端節敬老平安禮金發放 65歲以上每人5000元

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖縣政府端午敬老平安禮金今天開始發放，全縣65歲以上長者，每人新台幣5000元，身障端節慰問金，每人3000元，11日直接匯入帳戶。

澎湖副縣長林皆興表示，今天發放端節平安禮金，是落實縣長陳光復的福利升級施政理念，並感謝議會的支持，讓澎湖的長者住的安全，活得有尊嚴。

澎湖縣政府表示，今年端午敬老平安禮金自今天起至8月7日發放，全縣65歲以上的長者共有2萬2165人，每人5000元，所需經費1億餘元，選擇匯款者，則發放次日起3日內匯入指定帳戶。未能於發放期間完成領取者，得於8月10日至14日期間辦理補發。

另外，澎湖身障端節慰問金，每人3000元，11日直接匯入帳戶，全縣有6000多人。

陳光復 澎湖 澎湖縣

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