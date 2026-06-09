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高雄豪雨68條土石流警戒「撤離1900住戶」 陳其邁：大型鋒面還未到

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁今受訪表示，目前全市共撤離1904人，市府已做足萬全準備，確保防水閘門、抽水機具、滯洪池運作，也提醒大型鋒面還未抵達，山區和低窪地區民眾更要特別注意。記者宋原彰／攝影
陳其邁今受訪表示，目前全市共撤離1904人，市府已做足萬全準備，確保防水閘門、抽水機具、滯洪池運作，也提醒大型鋒面還未抵達，山區和低窪地區民眾更要特別注意。記者宋原彰／攝影

受到滯留鋒面及西南氣流影響，高雄各地陸續降雨，尤其山區雨量恐高達400毫米，全市已發布68條土石流黃色警戒，5個行政區今日停止上班上課；市長陳其邁今受訪表示，目前全市共撤離1904人，市府已做足萬全準備，確保防水閘門、抽水機具、滯洪池運作，也提醒大型鋒面還未抵達，山區和低窪地區民眾更要特別注意。

陳其邁表示，市區平地降雨量約20至30毫米，山區雨量可能高達350至400毫米，已符合天然災害停止上班及上課規定，因此市府昨晚已發佈六龜、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林區今日停班課，另外全市有68條土石流黃色警戒，包括桃源區18條、那瑪夏區14條及六龜區36條，另六龜區興龍里及新發里共2處列為大規模崩塌黃色警戒區，共撤離1904人。

陳其邁表示，高市府針對土石流黃色警戒區域採先行警戒，昨晚已全數撤離當地住戶，全力戒備短時間強降雨狀況，確保水閘門、抽水機具、滯洪池運作和監測，環保局加強易淹水地區的側溝清淤，工務局和交通局會會觀測大型幹道因積淹水阻塞情形；提醒市民，目前大型鋒面尚未抵達高雄市，山區和低窪地區民眾要特別注意，避免到海邊或溪邊逗留。

受滯留鋒面及西南氣流影響，依據中央氣象署最新24小時累積雨量預報資料，昨日20時至今日20時，高雄山區預估累積雨量將達300至450毫米，已達停班停課標準。中央氣象署及農業部農村發展及水土保持署預警，今日山區可能出現短延時強降雨、雷擊、強陣風，甚至豪雨等級以上降雨，具有致災風險。農水署昨日18時30分已發布0608豪雨警戒預報。

陳其邁 土石流 高雄

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