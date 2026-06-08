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表揚模範警察 周春米：縣府做後盾、全縣監視器明年汰換完備

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（右三）、警察局長甘炎民（右二）表揚模範警察，獲全國模範警察刑大偵查佐劉柏均（左一）、機關模範警察分別為刑大第二組組長葉璟昌（左二）與東港分舉崁頂所長林子凱（右一）。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（右三）、警察局長甘炎民（右二）表揚模範警察，獲全國模範警察刑大偵查佐劉柏均（左一）、機關模範警察分別為刑大第二組組長葉璟昌（左二）與東港分舉崁頂所長林子凱（右一）。圖／屏東縣政府提供

6月15日是警察節，屏東縣長周春米表揚模範警察、刑事鑑識楷模與協勤民力等。縣長周春米說，縣府會做最大後盾，另外，縣府分三年編列監視器汰，預估明年全縣監視器將可完備。

「每一起重大刑案偵破，背後都是無數警察同仁的付出與奉獻」，縣長周春米說，除掃黑、掃槍、緝毒等傳統治安工作外，近年地下錢莊、線上博弈、新興毒品及詐騙犯罪日益複雜，對警察執法帶來更大挑戰，謝謝同仁們日夜堅守，展現優異破案成果，與詐騙集團鬥智鬥勇，守護鄉親生命財產安全。

周春米說，根據警政署最新調查，屏東縣民眾對治安滿意度達93%，整體警察服務滿意度也超過90%，顯示警察團隊深獲鄉親肯定，面對犯罪手法日新月異，縣府除積極推動監視器汰換計畫，也持續支持警察同仁福利、勤務加給及各項裝備需求，打造更完善的執勤環境。 

屏東縣警局評選3名模範警察。刑事警察大隊偵三隊偵查佐劉柏均獲全國模範警察，過去一年破獲多起社會矚目重大案件，包含瓦解「竹聯幫弘仁會萬華分會」暴力詐欺犯罪組織、偵破16人利用白牌車隊製造斷點加重詐欺集團，精準布線破獲大型製造安非他命毒品工廠。

獲選為「機關模範警察」，東港分局崁頂分駐所巡官兼所長林子凱，不僅與分局偵查隊共同偵破非法持有改造手槍案，偵破5人涉面交車手詐欺犯罪集團，帶領同仁攔阻多起民眾臨櫃遭電信詐騙案，並積極參與緊急救護挽救生命，深受民眾肯定。

獲選機關模範警察，刑事警察大隊第二組組長葉璟昌投入反詐騙宣導，督辦執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」識詐計畫成效斐然，連續多期獲內政部警政署評選為「全國乙組特優單位」的殊榮。

縣府警察局表示，詐欺發生數由2578件降至1740件，財損由12億降至5億，以及警銀攔阻提升至2億1千多萬與潛在攔阻金額5110萬元。交通方面，同仁創新規劃建置的「事故資料應用平台」一舉榮獲交通部創新貢獻獎第1名，全縣交通事故總件數從1萬1866件降至1萬299件，死亡人數由53人減少至36人，全力守護縣民的安全與幸福。

周春米 監視器 警察

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