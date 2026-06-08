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高雄5山區9日停班課 市府預防性撤離1681人

中央社／ 高雄8日電

因預估雨量達標，高雄市桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區5區，明天停班停課；市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。

高雄市水利局今天晚間發布新聞稿表示，受滯留鋒面及西南氣流影響，依據中央氣象署最新24小時累積雨量預報資料顯示，今天晚間8時至明天晚間8時，高雄市山區預估累積雨量將達300至450毫米，已達停班停課標準。

中央氣象署及農業部農村發展及水土保持署也預警，明天山區可能出現短延時強降雨、雷擊、強陣風，甚至豪雨等級以上降雨，具有致災風險。

高雄市政府表示，經綜合研判降雨情勢及坡地災害風險，明天山區降雨強度高且持續時間長，恐造成溪水暴漲、道路中斷、土石流及坡地災害等情形；為維護民眾安全，市府依相關規定宣布桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區5個行政區，明天停止上班、停止上課。

另外，農業部農村發展及水土保持署今天晚間6時30分發布0608豪雨警戒預報，高雄市共計有68條土石流黃色警戒，包括桃源區18條、那瑪夏區14條及六龜區36條；另外，六龜區興龍里及新發里共2處列為大規模崩塌黃色警戒區。

市府表示，已提前於今天下午開始執行預防性撤離作業，截至今天晚間6時止，已完成桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區5區共1681人撤離安置，以降低災害發生時對居民生命安全的影響。

高雄 停班停課 雨量

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