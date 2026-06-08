影／山豬侵襲不堪其擾 九如農民赴高雄那瑪夏取經一天2豬落網

屏東縣九如鄉堤防高屏溪畔，山豬侵襲農作物，農民不堪其擾，鄉公所為此還到那瑪夏區取經、公開徵求獵山豬獵人們，今雨勢來襲，農民今一早到茄子園時發現山豬受困泥沼，卡在錏管旁，下午在附近又出現另隻山豬受困， 一天兩隻山豬現身「落網」。

「雨天出勤也有意想不到發現！」鄉長藍聰信說，今一早6時許接到鄉民代表周秀緞、農民通報，農田中有山豬出沒，抵達現場一看，原來是一隻山豬受困泥地裡，身體還被錏管卡住，動彈不得，但山豬具相當強攻擊性，受到驚嚇或感受到威脅時，可能突然衝撞攻擊，危險性不容小覷。

鄉代周秀緞形容，農民看到時山豬受困時，山豬還一度做作勢咬攻擊。藍聰信提醒農民，發現山豬出沒，不要貿然靠近或試圖驅趕。尤其清晨、傍晚及天色昏暗時，視線不佳，更容易發生危險，山豬是群聚動物，往往一次出現都是20到30隻。

藍聰信說，建議農民天亮後再到入農地，或與親友結伴同行，隨時注意周遭環境，確保自身安全。目前有10名獵人報名，公所將名冊送交農業處。

農業處表示，農業處有向林保署申請改良式獵具，並提供給公所，另外也依照野保法規定，山豬破壞農作物，公所提報受損農田地號與公所申報獵人名單，送交農業處後，才可以在受損農田中獵捕山豬，否則會違反野保法。今天農民發現受困山豬，從照片中研判約為亞成豬。

屏東縣九如鄉堤防附近，農民飽受山豬侵襲農作物困擾，今天雨勢來襲，農民一早到茄子園時，發現山豬受困泥沼。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉堤防附近，農民飽受山豬侵襲農作物困擾，今天雨勢來襲，農民一早到茄子園時，發現山豬受困泥沼。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉堤防附近，農民飽受山豬侵襲農作物困擾，今天雨勢來襲，農民一早到茄子園時，發現山豬受困泥沼。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉堤防附近，農民飽受山豬侵襲農作物困擾，今天雨勢來襲，農民一早到茄子園時，發現山豬受困泥沼。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉堤防附近，農民飽受山豬侵襲農作物困擾，今天雨勢來襲，農民一早到茄子園時，發現山豬受困泥沼。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉堤防附近，農民飽受山豬侵襲農作物困擾，今天雨勢來襲，農民一早到茄子園時，發現山豬受困泥沼。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉堤防附近，農民飽受山豬侵襲農作物困擾，今天雨勢來襲，農民一早到茄子園時，發現山豬受困泥沼。圖／九如鄉長藍聰信提供