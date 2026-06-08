屏東災害應變中心三級開設 周春米視察排水整備

屏東縣九如鄉堤防高屏溪畔，山豬侵襲農作物，農民不堪其擾，鄉公所為此還到那瑪夏區取經、公開徵求獵山豬獵人們，今雨勢來襲，農民今一早到茄子園時發現山豬受困泥沼，卡在錏管旁，下午在附近又出現另隻山豬受困， 一天兩隻山豬現身「落網」。

2026-06-08 18:47