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屏東災害應變中心三級開設 周春米視察排水整備
滯留鋒面及西南氣流影響，屏東縣災害應變中心於今天下午4時三級開設，縣長周春米前往里港土庫、大仁滯洪池視察排水情形並呼籲，明後天是降雨高峰，要提高警覺。
今天下午3時，周春米到里港土庫視察排水工程並聽取簡報。縣府水利處表示，地方居民反映每逢大雨時無名橋處易發生積淹水，因土庫排水路屬於單槽渠道，淤積多分布渠道兩側，投入經費約新台幣4197萬元進行渠道通水斷面整治，總長度475公尺，整體護岸拓寬及加高既有排水改善措施，增加渠道疏濬量並恢復通洪能力，施工進度超過8成，已能有效改善地方積淹水情況。
周春米隨後前往鹽埔鄉視察大仁滯洪池。此工程為武洛溪大仁排水支線整治工程，全線排水長度3807公尺，並新設一處15.3公頃的滯洪池，三期工程已全面完工，啟用後歷經凱米、山陀兒等颱風侵襲，累計雨量最高達1000毫米，大仁排水支線均未再發生淹水，有效改善大仁科大區域每逢降雨必淹情勢。
周春米表示，這幾天屏東雨勢斷斷續續，明後天將是這波降雨最明顯的高峰，務必提高警覺，團隊已落實防汛整備，也透過智慧水情中心了解各地水情狀況，做好防範與因應措施，確保鄉親生命財產安全。
縣府水利處表示，已完成全縣各項水利防汛整備工作，包括完成轄內1151處水利建造物檢查作業，確保抽排水效能及防汛設施運作穩定無虞。
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