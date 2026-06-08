高都汽車進駐屏東六塊厝園區 斥資20億設整備中心

高都汽車股份有限公司斥資20億，在屏東縣六塊厝產業園區設立車輛整備中心，今天舉行動土儀式；縣長周春米表示，象徵屏東汽車產業邁向智慧化、高值化與系統化新階段。

高都汽車車輛整備中心新建工程今天舉行動土儀式，周春米與高都汽車董事長余榮輝出席。高都汽車此次投資新台幣20億元，進駐面積約6000坪，展現企業深耕屏東、擴大布局南台灣市場決心，也為六塊厝產業園區招商成果再添亮眼成績。

周春米會中表示，致力推動產業轉型升級與經濟發展，在汽車產業方面，屏東有深厚且完整發展基礎，長期累積汽車製造、精密加工、銷售及售後服務等產業能量，高都汽車的進駐將屏東汽車產業版圖延伸至高度數位化的車輛智慧整備、後端精密服務及現代化物流管理，象徵屏東汽車產業正式邁向智慧化、高值化與系統化新階段。

余榮輝說，高都汽車在屏東地區有10處營業所，對在屏東經營非常有信心，中心成立後能提供更好整備給顧客。

屏東城鄉發展處表示，六塊厝產業園區整體占地面積約19公頃，縣府辦理部分已達成土地全數出售目標，共7家企業申購進駐，高都汽車為第4家廠商進行動土，展現企業界對屏東投資環境高度肯定，未來隨著各項投資案陸續落實，六塊厝產業園區將成為帶動屏東產業升級的重要引擎。