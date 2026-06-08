響應世界海洋日 金廈同步放流561萬尾魚貝苗

為響應世界海洋日及維持海域資源穩定，金門縣水試所今天在烈嶼海域放流19萬尾魚貝苗，中國廈門方面也同步放流542萬尾魚貝苗，盼藉由放流宣導海洋研究與維護的重要性。

金門縣水產試驗所上午10時在烈嶼海域舉辦「2026年世界海洋日魚苗放流活動」，金門縣政府秘書長張瑞心率領水試所所長李佳發等人，進行海上魚貝苗放流，共計19萬尾。

張瑞心表示，金門作為四面環海地區，仰賴漁業資源生存的鄉親不在少數。近年來，水試所致力於實現漁業經濟發展與海洋資源永續的平衡，並持續針對海域的生物資源進行調查，關注海洋資源的變化。

自2015年首次舉辦魚苗放流活動以來，至2025年底在烈嶼海域累計放流161萬尾魚苗，涵蓋午魚、鱸魚、七星鮸、黑鯛、黃鰭鯛、平鯛、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹和象牙鳳螺等多種物種，不僅是漁獲中的常見種類，還為環境帶來可觀的資源增補。

今年的活動中，水試所培育黑鯛、黃鰭鯛及黃錫鯛各3萬尾，鳳螺10萬顆。另中國廈門部分，據了解於距離金門船隻數百公尺處，放流大黃魚542萬尾。

李佳發表示，因應漁業捕撈壓力，海洋資源的永續需藉由持續放流才能維護；此外，棲息地環境的監測，對魚苗的成長同樣重要。這次活動不僅進行魚苗放流，也同時宣導海洋環境研究調查與維護的重要性，以便未來推動相關政策時，更保障漁民的權益。