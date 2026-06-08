瑪家排灣石板屋技術保存者剩2人 李遠允支持傳習

瑪家鄉排灣部落傳統石板屋建造技術保存者僅存2人，盼政府挹注資源推動傳習計畫；立委伍麗華今天邀請文化部長李遠赴屏東考察，李遠表示，後續將透過相關計畫提供支持。

民進黨山地原住民立委伍麗華今天安排立法院教育及文化委員會赴屏東考察，邀請李遠訪視排灣部落石板屋修復傳習計畫、石頭屋園區、「魯凱族歌謠」保存者彭水光，及「琉璃珠qata」保存者江雅蕾，了解部落文化復振現況及所需協助，首站先到排灣部落文化聚會所。

屏東縣瑪家鄉排灣社區發展協會總幹事潘雅莉（Qaruwai Maledep）簡報時一度落淚，她表示，排灣部落傳統石板屋建造技術保存者僅2人，年近8旬保存者張正勝最近身體狀況不佳，另一名保存者金天光也已63歲，文化傳承是「跟時間賽跑」，盼政府挹注資源，協助部落推動石板屋修復傳習計畫。

潘雅莉說，排灣部落遷村51年，舊部落現僅有16棟石板屋可居住，其中12棟為政府補助修復，另有156棟損壞遺址；舊部落離新部落約40分鐘車程，年紀小的孩子難以自主參與修復過程，因此希望在新部落聚會所上方、居民徒步可即之處建造石板屋，部落青年學習蓋屋過程，孩子也可以參與觀察，「我們能給部落孩子的只有文化，希望成就他們對文化的認同感。」

文化部長李遠表示，台灣是一個很小的島，最能跟別人區隔的，就是動植物多樣性以及文化多樣性，而文化多樣性方面，台灣非常依賴原住民。

他說，石板屋逐漸消失，技術保存者也越來越少，從文化角度來看確有急迫性，此行文化部文資局及文資司皆出席考察，前者掌管文化資產保存，後者鼓勵發展及保存記錄文化活動；後續將透過「青年村落文化行動計畫」及「原住民村落文化發展計畫」，支持排灣部落石板屋修復傳習計畫。

伍麗華表示，主權AI已成當前重要議題，國家科學及技術委員會推動的「臺灣主權AI語料資料庫」中，原住民文化更是不可或缺重要文化資料；原民文化傳承正與時間賽跑，部落長者與年輕世代都致力投入文化復振工作。

她說，從石板屋保存到木雕、石頭屋及琉璃珠等地方私人博物館，皆仰賴個人力量苦心維持，也經常面臨傳承者年事漸高、無以為繼困境，盼文化部及原住民族委員會能提供更多資源與支持，協助文化復振工作持續推展，讓文化傳習獲得完善發展。