隔海尋人信跨越47年思念 見證高雄與鹿兒島情誼

一名日籍女子岩山鶴美跨海寫信求助高雄市海洋局，盼協尋47年前台灣漁船因船隻故障停泊日本鹿兒島而結下的情誼；海洋局日前成功尋人，讓台日雙方家屬相見，溫馨感人。

回溯至1979年3月，台灣漁船「春福財號」因引擎故障滯留鹿兒島縣屋久島安房港，岩山鶴美的父親岩山光清於當地港口工作，即便語言不通，岩山光清與台灣船員仍建立了如家人般友好關係，離別時僅留下高雄邱姓船員姓名與住址。

不過，信件中留下的地址早已更迭，岩山光清已辭世，但他的女兒岩山鶴美仍希望完成父親生前心願，尋找當年曾一同度過那段時光的台灣人，並代替父親拜訪台灣、再續前緣，因此寫信求助高雄市海洋局。

海洋局今天發布新聞稿表示，收到信後，海洋局立即啟動跨單位協作，雖然信中線索十分有限，當年提及的地址在林園也早已難尋，但一位日本長者生前對台灣人的思念，如此難得可貴情誼實令人動容。

在戶政單位與在地里長協助下，循著線索抽絲剝繭，終於在林園找到邱姓船員家屬，並將那封47年前思念的信件及泛黃老照片遞到家屬手中。

雖然故事中的邱姓船員也已辭世，但透過這場尋人行動，那份當年彼此信任、互相照應的溫暖並沒有被遺忘；岩山一家8人日前也專程來台，在海洋局牽線下，於林園區公所與邱姓船員家屬相見，場面溫馨感人。

海洋局長石慶豐表示，海洋連結世界，也讓高雄展現了包容與溫暖的港都特質，這不僅是一場跨越47年尋人任務，更是雙方深厚民間友情最佳見證。這場跨越時空的重逢，也為這段歷史畫下圓滿句點。