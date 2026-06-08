南星計畫區未來將收外縣市土石方？高市府澄清絕對不會

行政院長卓榮泰6日視察高雄港區土石方去化推動情形，宣布邁入「國家級填海造陸時代」及提及「整體調度」，引發地方質疑外縣市土石方恐入侵南星計畫區。高市府表示，南星計畫只限收受本市土石方，港區填土工程也絕對不會收受外縣市土石方。

高市議員陳麗娜昨發新聞稿質疑，中央如果推動大填海，開放其他縣市土石方來南星，土石方之亂解決了，但也代表小港砂石車大爆增、移動汙染源大爆量，帶給交通環境極大衝擊。未來小港居民將為國家建設，犧牲更多的健康與生活品質。

陳麗娜強調，市長陳其邁須向中央表態，不可讓中央假借大填海之名，開放外縣市土石方進入南星計畫區。

高雄市政府發言人宋祥岳回應，行政院肯定高雄市政府在過去一段時間有效並具體改善營建剩餘土石方去化，南星計畫採取A到C去化模式，除收受公共工程剩餘土石方，另擴大收受民間工程的剩餘土石方，量能足以應付未來多年的需要。

市府強調，高雄市政府除了強化管理之外，南星計畫只限高雄市土石方，至於進行中的港區填土工程也絕對不會收受外縣市土石方。