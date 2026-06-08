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4年培育245家青創攤車品牌 高雄首推「攤友會」傳承經驗

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「高雄青年攤車品牌輔導計畫」開設免費培力課程，去年涵蓋品牌行銷與定位、短影音社群經營、攝影、財務、法律知識等主題，協助青年創業者強化品牌經營能力。圖／高雄市青年局提供
「高雄青年攤車品牌輔導計畫」開設免費培力課程，去年涵蓋品牌行銷與定位、短影音社群經營、攝影、財務、法律知識等主題，協助青年創業者強化品牌經營能力。圖／高雄市青年局提供

高雄街頭出現愈來愈多青創攤車，從咖啡、甜點到異國料理與手作設計五花八門，青年局首創全國攤車品牌輔導計畫推動品牌化經營，4年已培育245家青創品牌，今年更首度推出「攤友會」讓打響名號的品牌經驗傳承串聯資源，打造屬於港都特色攤車創業文化。

「一台攤車，能不能長成一個品牌？」青年局長林楷軒說，攤車創業成本相對較少，但真正挑戰在於永續經營，計畫以「攤車品牌化」為核心目標，透過輔導費、顧問諮詢、培力課程及市場媒合等資源，協助建立品牌定位、累積客群，提升市場競爭力。

林楷軒表示，攤車是目前最具彈性的微型創業模式，但創業成功不能只靠好產品，更需要品牌經營能力與市場策略，希望透過全國首創的輔導機制，陪伴青年從創業初期一路成長，協助品牌逐步朝實體展店、連鎖加盟、通路寄售等方向發展。

今年最大的創新亮點，首度推出攤友會交流平台，他觀察，創業者最珍貴的資產是實戰經驗，特別串聯245家受輔導品牌，邀請優秀品牌擔任「學長姐」分享創業歷程、市場經驗及經營心得，幫助新進團隊少走摸索的彎路，也促進品牌之間的合作與資源共享。

為強化品牌競爭力，今年培力課程除品牌經營管理、社群行銷、財務管理及政府資源運用，也加碼辦理3場實作型工作坊，包括旅法主廚蒲欣珍分享商品開發與創意料理實務、邊緣工事Sunny傳授攤位陳列與空間改造經驗等，協助青年品牌從產品、視覺到體驗全面升級。

青年局說明，245家攤車品牌逐步接軌市場，透過大型活動與特色市集創造商機，其中「城市嶼浪」青創攤車市集成果嘉年華已成為重要青創展售平台；跨年夜「今晚不關燈」青創市集去年湧入逾萬人走逛，帶動消費熱潮。

青年局強調，這次「攤友會」不只是交流活動，更是建立創業知識與人脈網絡，彼此分享市場情報、展售資源與經營策略，未來期盼打造更多新創攤車品牌；青年攤車品牌輔導計畫將於6月10日公布在官網，受理時間至7月1日止。

2025城市嶼浪市集匯聚80家人氣攤車品牌，兩日活動吸引逾萬人次展現活力與市場潛力。圖／高雄市青年局提供
2025城市嶼浪市集匯聚80家人氣攤車品牌，兩日活動吸引逾萬人次展現活力與市場潛力。圖／高雄市青年局提供

今晚不關燈・2026高雄跨年青創市集吸引民眾走逛，成為青年品牌展售商品、拓展客群的重要節日。圖／高雄市青年局提供
今晚不關燈・2026高雄跨年青創市集吸引民眾走逛，成為青年品牌展售商品、拓展客群的重要節日。圖／高雄市青年局提供

攤車輔導計畫商品攝影培訓課程，由講師親自指導學員拍攝技巧，協助提升品牌視覺呈現與行銷成效。圖／高雄市青年局提供
攤車輔導計畫商品攝影培訓課程，由講師親自指導學員拍攝技巧，協助提升品牌視覺呈現與行銷成效。圖／高雄市青年局提供

「高雄青年攤車品牌輔導計畫」4年來已培育245家青創品牌。圖／高雄市青年局提供
「高雄青年攤車品牌輔導計畫」4年來已培育245家青創品牌。圖／高雄市青年局提供

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