高雄山區恐豪雨 南橫、台29線5路段擬預警封閉

公路局依中央氣象署資料預測，高雄山區今天至後天有發生豪雨以上降雨的機率，公路局不排除對台20線、台29線實施預警性封閉，同時建議民眾非必要應避免入山。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段今天說明，考量山區連續降雨夜間視線不佳，及土石鬆軟易發生落石及路面下陷等情形，不排除預警性封閉台20線及台29線計5處路段。

甲仙工務段指出，台20線擬預警性封閉2處，分別為臨93線便道自勤和至復興路段、台20線自寶來到桃源路段（含台20線勝境橋部分）。

至於台29線擬預警性封閉3處路段，甲仙工務段表示，分別為台29線民生橋路段、台29線三明火路段、台29線臨11便道自那瑪夏至五里埔路段。

甲仙工務段建議，用路人非必要應避免進入山區道路，並可利用公路局幸福公路APP、公路局公路防救災資訊系統網站，及公路局智慧化省道即時資訊服務網等，查詢即時路況。

為因應豪雨威脅，高雄市政府今天將水災應變中心從擴大三級提升為二級開設，尤其山區降雨強度較高，高雄市政府各防災單位已完成相關整備工作。