豪雨威脅升高 高雄市政府應變中心二級開設

豪雨威脅升高，高雄市政府宣布於今天中午12時將水災應變中心從擴大三級提升為二級開設，由水利局、消防局及相關單位進駐應變，提前部署各項防汛整備作業。

高雄市水利局今天新聞稿表示，中央氣象署預測9日至10日受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地易出現短延時強降雨，山區24小時累積雨量有機會達350毫米以上。

為因應豪雨威脅，高雄市政府提前於中午12時將水災應變中心從擴大三級提升為二級開設，由水利局、消防局及相關單位進駐應變，全力掌握雨情、水情及災情變化，提前部署各項防汛整備作業。

水利局表示，依據中央氣象署最新預報資料，此次降雨影響期間可能出現局部大雨或豪雨等級降雨，尤其山區降雨強度較高，市府各防災單位已完成相關整備工作，並持續加強監控易淹水地區、排水系統及重要防洪設施運作情形，以降低豪雨可能造成的影響。

水利局提醒，未來幾日天氣不穩定，請市民密切留意中央氣象署最新天氣資訊及市府發布之防災訊息，提前檢視住家周邊排水設施及防水設備，避免前往河川、海邊及山區等危險區域，並配合各項防災措施。