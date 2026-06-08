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遠雄海洋公園「海豚守護基地」7月1日開始試運轉

中央社／ 花蓮縣8日電

今天是世界海洋日，遠雄海洋公園發表全新「海豚守護基地」品牌識別與場域計畫，並宣布基地將於7月1日開始試運轉，這不僅是場域更新工程，更是成立以來最重要的價值轉型。

遠雄海洋公園表示，隨著社會對海洋保育及動物福祉意識的提升，海洋公園的角色與時俱進；未來的海洋公園，不只是觀看海洋生物的地方，更應成為理解海洋、學習守護海洋的重要平台。「海豚守護基地」開始試運轉，象徵海豚樂園邁向以動物照護、教育、科學研究與守護為核心的新階段。

遠雄遊憩休閒事業總管理處總監鄧淳仁指出，園區重新思考人與海洋生命的關係，成立「海豚守護基地」，大力提升動物福利，並且透過動物照護、醫療、教育導覽及科學研究等功能，讓遊客更深入了解海洋生命真實的需求與價值。

此次品牌識別特別邀請IF OFFICE創意總監馮宇領軍設計，馮宇曾參與民國110年國慶主視覺、總統府建築百年、國家兩廳院年度識別及多項國家級公共品牌設計計畫，透過設計回應社會議題與公共價值。

遠雄海洋公園表示，除了識別更新之外，基地空間邀請跨領域團隊共同參與規劃，打造兼具教育、照護與沉浸體驗功能的共融式場域。未來遊客將有機會透過教育導覽與互動探索，認識海豚環境豐富化、醫療檢查與科學保育研究等工作，從「觀看海豚」走向「理解海豚」。

遠雄海洋公園指出，海豚守護基地將於7月1日啟動試運轉，並於暑假期間陸續開放教育探索內容與守護者計畫，希望讓更多孩子與家庭透過親身參與，理解守護海洋的重要性。

遠雄 海豚 科學研究

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