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影／台灣航空業拓荒史 翔園文旅「造飛機故事館」展示國機國造重要

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，後天將開幕。記者游振昇／攝影
翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，後天將開幕。記者游振昇／攝影

空軍一架T34型初級教練機本月2日在岡山空軍基地飛行訓練時墜毀，二名飛行員殉職，該機型老舊，服役至今已逾40年，漢翔工會爭取國機國造，該初級教練機隊需更新且由國家自造，將國防預算投入國內產業，創造雙贏。翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」10日開幕。透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、拓荒到至今發展史，也強調國機國造重要性。

翔園文旅總經理吳經文表示，後天開幕的造飛機故事館，希望透過故事館，將漢翔公司從民國50幾年到現在所製造、研發，或是配合國外組裝的飛機，做一次性的呈現。也讓大家知道，航空產業，是國家重中之重的一個火車頭產業。

他說在展覽館裡，特別呈現漢翔公司9架研發和合作生產的飛機。包括1968年空軍研製的雙座小型飛機，同年飛至屏東參加漢光演習，該機後來命名為「介壽號」，為我國最早研製的初級教練機，一直到現在，即將交機完成的勇鷹高教機，是國機國造的航空發展歷程。

他表示，中科院研發的天劍一型和天劍二型的飛彈。飛彈和飛機要結合，一定要有自己的國家研發的戰機或教練機，擔任空中測試的載台，更顯示國機國造跟國防自主的重要性。希望透過「造飛機故事館」的開幕，帶領民眾了解國機國造和國防自主的重要。

造飛機故事館10日開幕，漢翔董事長曹進平、IDF經國號首席試飛官吳康明將軍將到場，也分享自己過去飛行生涯的甘苦與感動。

故事館規劃「破空、榮光、凌雲、御風」4大展區。試飛過程，研發人員用勇氣拓荒空域，用數據定錨未知，名為「破空」；F-5戰機與AT-3教練機的飛行軌跡，化成「榮光」；IDF戰機、勇鷹高教機，及各型飛彈，用「凌雲」敘寫國防自主的現役篇章；在「御風」裡，可看見無人機、靶機、追風計畫、空中緊急醫療，展現台灣航空應用的多元面貌。

除常駐展區，配合開幕活動，故事館同步推出期間限定的「黑貓中隊華錫鈞上將－魅影昂揚特展」。被譽為IDF之父的華上將，在台灣航空工業快速起飛的時期，扮演著極為關鍵的角色，人們稱他「以鐵翼扛起台灣」，該展原本只在中科院航空所展出，這次特別移師造飛機故事館。該特展首次於中科院園區外公開展覽，特展自即日起至7月30日止，開放民眾免費參觀，故事館將來會不定期推出不同主題的特展。

翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、從拓荒到實現，發展迄今的多元樣貌。記者游振昇／攝影
翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、從拓荒到實現，發展迄今的多元樣貌。記者游振昇／攝影

翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、從拓荒到實現，發展迄今的多元樣貌。記者游振昇／攝影
翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、從拓荒到實現，發展迄今的多元樣貌。記者游振昇／攝影

翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、從拓荒到實現，發展迄今的多元樣貌。記者游振昇／攝影
翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、從拓荒到實現，發展迄今的多元樣貌。記者游振昇／攝影

翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業多元樣貌，也強調國機國造重要。記者游振昇／攝影
翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」，透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業多元樣貌，也強調國機國造重要。記者游振昇／攝影

漢翔 漢翔公司 教練 空軍 模型

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