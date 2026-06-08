解決30年老橋限制 重建高雄桃源「梅蘭二號吊橋」支撐部落發展

高雄桃源區的梅蘭二號吊橋橫跨荖濃溪，是當地部落農產運輸與緊急救難的重要橋樑，但吊橋完工通車已逾30年，承載力受限，導致目前貨車無法進出，地方發展、交通和防災韌性均受限，高市原民會向中央爭取6295萬元，將在既有吊橋旁興建全新吊橋，採用高強度、耐候材質鋪設，預計2028年中完工，屆時將成為支撐部落發展的重要基礎建設。

為強化原鄉交通安全與產業運輸量能，高雄市府將在桃源區拉芙蘭里推動梅蘭二號吊橋新建工程，由原住民委員會向中央爭取6295萬元，委由工務局新建工程處代辦，工程日前啟動設計，預計2028年中完工，新橋大幅改善通行條件，成為支撐部落發展的重要基礎建設。

桃源區拉芙蘭里的梅蘭二號吊橋，橫跨荖濃溪，緊鄰台20線南橫公路與梅蘭明隧道，是部落農產運輸與緊急救難的生命線，現行吊橋自1993年竣工至今已逾30年，受限於承載力，導致貨車無法進出。

新工處指出，新橋將設置於既有吊橋旁，橋長約127公尺、淨寬2.4公尺，設計承載能力可供小型貨車及農業機具通行，橋面選用高強度、耐候材質鋪設，針對峽谷強風地形，不僅考量增設抗風索及岩盤基礎，並導入「背拉地錨」將拉力牢牢鎖固於深層硬岩，將橋梁根基深植於山脈中，大幅提升耐災韌性。

新工處表示，市府近年持續推動原鄉公共建設，包括青山部落公共設施與道路復建工程等，此次梅蘭二號吊橋新建，不僅改善交通條件，更承載部落居民對安全返鄉、產業發展與永續生活的期待。未來新橋完工後，將串聯部落交通網絡，提升防災韌性，並作為帶動地方發展的重要基礎設施，為居民提供更安全、穩定的通行環境。