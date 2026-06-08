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拚活化 鳳山車站推台鐵便當體驗館

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
台鐵收回鳳山車站自行招商後，前棟將打造成三層樓「台鐵便當品牌體驗館」，一樓體驗店將在六月底率先開幕，逐步擴大至二、三樓。記者宋原彰／攝影
台鐵收回鳳山車站自行招商後，前棟將打造成三層樓「台鐵便當品牌體驗館」，一樓體驗店將在六月底率先開幕，逐步擴大至二、三樓。記者宋原彰／攝影

相較LaLaport吸引可觀人潮，鄰近鳳山車站完工近二年四度流標，二棟建築成「空城」，台鐵決議收回招商後，前棟打造成三層樓「台鐵便當品牌體驗館」，六月底搶先在一樓設體驗店，後續結合台鐵便當文化和互動體驗，逐步擴大至二、三樓。高市府環保局、勞工局陸續進駐前棟，後棟也傳出有健身房業者進駐。

鳳山車站以「空中鳳城」概念，由台鐵斥資廿五億元打造地上十層、地下六層二棟建築，外觀融入古城意象，原規畫百貨、電影院、主題餐廳等，但因站體未與捷運、高鐵共構，又與鄰近LaLaport購物中心競爭，招商歷經四度流標，台鐵後續改採自行招商，與地方政府合作，盼重新活化站區。

台鐵規畫鳳山車站大樓前棟Ａ棟一至三樓，打造全台首座「台鐵便當品牌體驗館」，一樓空間預計六月底率先以體驗店模式開幕，未來擴大至二、三樓，結合台鐵便當文化，讓民眾參觀製作流程、品牌故事。

立委許智傑近日出席鐵路便當節高雄場時表示，鳳山車站打造全台唯一台鐵便當觀光工廠。民眾指出，台鐵便當深受喜愛，希望推出更多元便當選擇，仿效日本新幹線便當，台鐵便當體驗館除便當主題，也盼有外部商家，若僅以便當為賣點，未來恐無法和LaLaport競爭。

台鐵說明，六月底以體驗店模式先營運，以台鐵便當受歡迎程度，預期體驗館將掀熱潮，鳳山車站會成為台鐵便當及台鐵夢工場重要基地；另外Ａ棟四至十樓有高雄市府多個單位提出承租，四樓環保局已簽約、裝潢。五樓由勞工局洽談租賃，Ｂ棟部分陸續有不同民間廠商投標，已完成屋頂太陽能發電出租，每年收入四百萬元。

台鐵 便當 鳳山 鳳山車站大樓

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