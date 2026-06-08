鳳山LaLaport年底開幕 恐重現塞車噩夢

全台第三間LaLaport預計年底於高雄開幕，是鳳山首座大型百貨商場，帶動東高雄發展。但因緊鄰當地交通要道自由路，另側國泰路正興建捷運黃線，議員憂開幕初期龐大車流恐癱瘓交通，重演當年義享天地「塞車二小時」噩夢，民眾也擔心消費車潮占據周邊停車空間，要求市府嚴格審查業者交通維持計畫才允以營業。

三井集團斥資一百億元在高雄鳳山衛武營中心東側國泰重劃區打造LaLaport，預計年底開幕，賣場面積六萬三千坪，地上六層、地下二層將引進二七○間店鋪，是鳳山首座大型百貨商場。三井集團表示，建築尚未取得使用執照，營運交通維持計畫依時程送交高市府，確保商場車流不影響周邊。

高雄義享天地Ａ館五年前開幕，地下停車場僅單一出口、動線不良，商場車輛與隔壁美式賣場、幹道車流嚴重交織，出口號誌未妥善規畫，開幕初期，民眾離場最長等待二小時。台中LaLaport開幕時也導致周邊道路連日壅塞，且商場停車採高費率，消費者把車輛停至周邊路外停車場，排擠當地需求。

臉書「高雄好過日」提醒，業者與市府須記取義享天地前車之鑑，預作交管並將人流引導到捷運，黃線聯通道也務必進行。

「地方『又喜又憂』！」市議員李雅靜說，業者有義務在基地內設完整汽車進出專用動線，鳳山自由路是當地交通動脈，已縮減人行道空間，規畫設右轉專用道供車輛進入商場，此舉是用公共人行空間換取車流動線，犧牲行人權益。

李雅靜說，未來商場開幕，大量車輛溢流至直行車道，排擠原本通行車流，自由路將淪為大型停車場，市府應要求業者在基地內另闢道路疏導停車車流、優化內部停車動線，「公共資源不應讓渡給私人開發案，市府在決策初期已失守專業底線」，鳳山西站未連通商場，民眾步出站體人行道不應縮減，會衝擊安全。

鳳山區忠義里長李朝清表示，業者加強和地方溝通，不要等到開幕導致交通黑暗期，才設法補救。市長陳其邁表示，考量開幕初期可能出現超出預期車流，責成副市長林欽榮召集相關單位檢討交通動線、號誌配置與整體路網。

交通局表示，LaLaport近日預計提交營運交通維持計畫，市府核准後才會開幕，自由路東向直行道維持不變，新增右轉道駛入商場和兩處停車場，西向道路從一快一慢變成一快一混合車道，紓解車流。商場基地退縮將拓寬人行道，內部另闢顧客人行區域，市府要求業者確保不影響鳳山整體車流及居民停車空間，營運初期加強交管與路口疏導。