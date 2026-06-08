聽新聞
0:00 / 0:00

鳳山LaLaport年底開幕 恐重現塞車噩夢

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄LaLaport緊鄰鳳山交通要道自由路，另側國泰路正興建捷運黃線，地方憂開幕初期龐大車流恐癱瘓交通，重演當年義享天地「塞車二小時」噩夢。記者宋原彰／攝影
高雄LaLaport緊鄰鳳山交通要道自由路，另側國泰路正興建捷運黃線，地方憂開幕初期龐大車流恐癱瘓交通，重演當年義享天地「塞車二小時」噩夢。記者宋原彰／攝影

全台第三間LaLaport預計年底於高雄開幕，是鳳山首座大型百貨商場，帶動東高雄發展。但因緊鄰當地交通要道自由路，另側國泰路正興建捷運黃線，議員憂開幕初期龐大車流恐癱瘓交通，重演當年義享天地「塞車二小時」噩夢，民眾也擔心消費車潮占據周邊停車空間，要求市府嚴格審查業者交通維持計畫才允以營業。

三井集團斥資一百億元在高雄鳳山衛武營中心東側國泰重劃區打造LaLaport，預計年底開幕，賣場面積六萬三千坪，地上六層、地下二層將引進二七○間店鋪，是鳳山首座大型百貨商場。三井集團表示，建築尚未取得使用執照，營運交通維持計畫依時程送交高市府，確保商場車流不影響周邊。

高雄義享天地Ａ館五年前開幕，地下停車場僅單一出口、動線不良，商場車輛與隔壁美式賣場、幹道車流嚴重交織，出口號誌未妥善規畫，開幕初期，民眾離場最長等待二小時。台中LaLaport開幕時也導致周邊道路連日壅塞，且商場停車採高費率，消費者把車輛停至周邊路外停車場，排擠當地需求。

臉書「高雄好過日」提醒，業者與市府須記取義享天地前車之鑑，預作交管並將人流引導到捷運，黃線聯通道也務必進行。

「地方『又喜又憂』！」市議員李雅靜說，業者有義務在基地內設完整汽車進出專用動線，鳳山自由路是當地交通動脈，已縮減人行道空間，規畫設右轉專用道供車輛進入商場，此舉是用公共人行空間換取車流動線，犧牲行人權益。

李雅靜說，未來商場開幕，大量車輛溢流至直行車道，排擠原本通行車流，自由路將淪為大型停車場，市府應要求業者在基地內另闢道路疏導停車車流、優化內部停車動線，「公共資源不應讓渡給私人開發案，市府在決策初期已失守專業底線」，鳳山西站未連通商場，民眾步出站體人行道不應縮減，會衝擊安全。

鳳山區忠義里長李朝清表示，業者加強和地方溝通，不要等到開幕導致交通黑暗期，才設法補救。市長陳其邁表示，考量開幕初期可能出現超出預期車流，責成副市長林欽榮召集相關單位檢討交通動線、號誌配置與整體路網。

交通局表示，LaLaport近日預計提交營運交通維持計畫，市府核准後才會開幕，自由路東向直行道維持不變，新增右轉道駛入商場和兩處停車場，西向道路從一快一慢變成一快一混合車道，紓解車流。商場基地退縮將拓寬人行道，內部另闢顧客人行區域，市府要求業者確保不影響鳳山整體車流及居民停車空間，營運初期加強交管與路口疏導。

LaLaport 高雄 鳳山 塞車 百貨

延伸閱讀

交通噩夢…仁武匯集3交流道 地方盼配套

學者：人本交通轉型 單點思維釀風險

跨界丟包！高雄浪犬野放台南稱「不熟界線」 黃偉哲下令徹查

桃園都計區建案行人廊道 新制上路

相關新聞

卓榮泰視察南星喊「大填海造陸」 地方擔憂外縣市廢土入侵高雄

高雄港南星計畫土石去化暫置區啟用後，單日大車出入多達900趟次、終日塵土飛揚、居民苦不堪言。行政院長卓榮泰昨日視察時宣布邁入「國家級填海造陸時代」。議員陳麗娜質疑，卓榮泰昨日也釋放「整體調度」訊息，若未來讓其他縣市土石方運往南星計畫區，環境成本與交通壓力全由大林蒲居民承擔合理嗎？

鳳山LaLaport年底開幕 恐重現塞車噩夢

全台第三間LaLaport預計年底於高雄開幕，是鳳山首座大型百貨商場，帶動東高雄發展。但因緊鄰當地交通要道自由路，另側國泰路正興建捷運黃線，議員憂開幕初期龐大車流恐癱瘓交通，重演當年義享天地「塞車二小時」噩夢，民眾也擔心消費車潮占據周邊停車空間，要求市府嚴格審查業者交通維持計畫才允以營業。

拚活化 鳳山車站推台鐵便當體驗館

相較LaLaport吸引可觀人潮，鄰近鳳山車站完工近二年四度流標，二棟建築成「空城」，台鐵決議收回招商後，前棟打造成三層樓「台鐵便當品牌體驗館」，六月底搶先在一樓設體驗店，後續結合台鐵便當文化和互動體驗，逐步擴大至二、三樓。高市府環保局、勞工局陸續進駐前棟，後棟也傳出有健身房業者進駐。

抽東京、首爾蜜月機票嗨翻全場 屏東集團婚禮30對新人完婚

屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，30對新人步上紅毯。縣長周春米說，縣府打造友善成家環境，期盼讓更多年輕人在屏東落地生根、成家立業，打造幸福城市。

魚集體熱死？高雄林園灌溉大排魚群翻白肚暴斃、臭味難聞 原因待查

高雄市林園區龍潭寺旁大排出現魚隻集體暴斃，惡臭難聞引發居民抱怨連連，懷疑是這幾天太熱導致水中溶氧量不足引起。農水署高雄管理處表示，第一時間已經通報環保局，原因尚待釐清，這幾天降雨多、情況應會改善，將盡速處理改善。

屏東旅宿新地標 勝利星村民宿專區成形飛官宿舍到將軍大宅都有

屏東勝利星村是全台保存規模最大、數量最多與最完整日式軍官建築宿舍群，修復保留約110棟，近百家品牌進駐，去年創下820多萬人潮，今年可望破千萬人次。墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿，熱鬧開幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。