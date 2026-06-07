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抽東京、首爾蜜月機票嗨翻全場 屏東集團婚禮30對新人完婚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，新人方介垚（右）在念慈濟大學醫學系時，認識在慈濟當護理師的王宣婷（左），兩人相識交往5年，今年決定結婚。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，新人方介垚（右）在念慈濟大學醫學系時，認識在慈濟當護理師的王宣婷（左），兩人相識交往5年，今年決定結婚。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，30對新人步上紅毯。縣長周春米說，縣府打造友善成家環境，期盼讓更多年輕人在屏東落地生根、成家立業，打造幸福城市。

參加30對新人中，其中方介垚在念慈濟大學醫學系時，認識在慈濟當護理師的王宣婷，兩人相識交往5年，期間歷經方介垚在屏東縣府當替代役男，展開相隔300公里的東西岸遠距離戀愛。方介垚現為醫師，夫妻倆選在520登記結婚，報名縣府集團婚禮，之後決定回到屏東縣定軍。

縣長周春米說，大家以愛為名攜手共度人生，在眾人祝福邁向人生新篇章。今年集團婚禮選在縣民公園C倉庫舉辦，為新人留下美好回憶，也讓大家見證屏東城市轉型成果。未來縣民公園持續結合親子遊憩與休閒功能，期待新人們日後能帶孩子重返這裡，分享當年舉辦婚禮的幸福故事，讓愛與家庭的記憶在屏東持續延續。

周春米說，成立家庭不只是人生重要里程碑，也肩負起照顧家庭與養育下一代。為鼓勵年輕人結婚成家，縣府近年積極推動婚育支持政策，從孕期產檢交通補助、生育津貼、月嫂服務，到公共托育及嬰幼兒照顧措施，建構完善育兒支持網絡，希望成為每個家庭最堅強的後盾，陪伴新手爸媽安心迎接人生新階段。

除了婚禮儀式外，今年活動也準備豐富好禮祝福新人，包括家樂福家電提貨券、婚紗造型服務及總價值超過15萬元的抽獎獎品，現場加碼抽出日本東京及南韓首爾雙人來回蜜月機票，現場驚呼聲與掌聲不斷，幸福氛圍推向最高潮。

 

民政處表示，今年集團婚禮以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，選擇在縣民公園C倉庫舉辦，展現屏東城市再生與文化底蘊，也象徵縣府打造宜居城市、支持青年成家立業的決心。未來持續推動各項友善婚育政策，創造更多「幸福留在咱這」的理由，讓更多家庭在屏東安居樂業、幸福成長。

屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米（左一）擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥（右一）擔任證婚人，新人方介垚（右二）在念慈濟大學醫學系時，認識在慈濟當護理師的王宣婷（左二），兩人相識交往5年，今年決定結婚。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米（左一）擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥（右一）擔任證婚人，新人方介垚（右二）在念慈濟大學醫學系時，認識在慈濟當護理師的王宣婷（左二），兩人相識交往5年，今年決定結婚。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，現場加碼抽出日本東京及南韓首爾雙人來回蜜月機票各一組。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，現場加碼抽出日本東京及南韓首爾雙人來回蜜月機票各一組。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，30對新人步上紅毯，現場浪漫滿點。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，30對新人步上紅毯，現場浪漫滿點。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，30對新人步上紅毯。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣民公園C倉庫舉辦年度集團婚禮，縣長周春米擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，30對新人步上紅毯。記者劉星君／攝影

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