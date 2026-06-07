花紋老海豚擱淺屏東旭海 運往成大鯨豚中心救治

1隻活體海豚今天中午被發現擱淺在屏東牡丹鄉旭海岸際，經初判為花紋海豚年老個體，活力欠佳，已運往成大鯨豚中心進行救治。

海保署發布新聞稿表示，今天近中午11時許，海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）接獲海巡署第八巡防區通報，於屏東縣牡丹鄉旭海岸際發現1隻鯨豚擱淺，海巡於12時16分抵達現場，確認為活體海豚後，進行扶正、保濕等緊急處置。

經成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王浩文初步鑑定為花紋海豚年老個體，現場量測海豚體長約280公分、體寬約50公分，活力欠佳；海保署屏東保育站偕同成大救援團隊，從現場將海豚運往成大鯨豚中心進行醫療與評估作業。

海保署表示，民眾如發現鯨豚、海龜等海洋保育類野生動物擱淺，應立即撥打118海巡服務專線或向地方政府通報，並避免圍觀、觸摸或自行將動物推回海中，以利專業救援團隊提供即時且適切協助，共同守護海洋野生動物。