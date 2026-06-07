快訊

火勢驚人！新竹市住宅4樓竄惡火濃煙密布 5樓2人受困救援中

雨彈狂炸！15縣市發布豪雨特報「持續下到晚間」低窪地區慎防淹水

新北土城警查毒品遭嫌犯衝撞 「開16槍攔截」圍捕逮人

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰視察南星喊「大填海造陸」 地方擔憂外縣市廢土入侵高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長卓榮泰昨視察高雄港營建剩餘土石方去化推動情形，他強調，南星計畫足以因應未來多年土石方去化執行，現階段執行強度以不影響周遭環境為優先。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰昨視察高雄港營建剩餘土石方去化推動情形，他強調，南星計畫足以因應未來多年土石方去化執行，現階段執行強度以不影響周遭環境為優先。圖／行政院提供

高雄港南星計畫土石去化暫置區啟用後，單日大車出入多達900趟次、終日塵土飛揚、居民苦不堪言。行政院長卓榮泰昨日視察時宣布邁入「國家級填海造陸時代」。議員陳麗娜質疑，卓榮泰昨日也釋放「整體調度」訊息，若未來讓其他縣市土石方運往南星計畫區，環境成本與交通壓力全由大林蒲居民承擔合理嗎？

卓榮泰6月4日至6日，分別前往台北港、台中港及高雄港視察營建剩餘土石方去化收容情形，其中高雄港南星計畫土石堆置區可堆置728萬立方公尺、2029年預計再擴增4800萬立方公尺。卓強調，台灣正邁入國家級填海造陸計畫，不僅攸關國家國土完整性與環境復育，亦為解決國內各項工程所產生的營建剩餘土石方，是我國土地開發利用的重大政策。

議員陳麗娜指出，卓榮泰希望透過填海造陸、整體調度彈性，解決土石方去化問題。土石方去化本來是各縣市自行規畫、自行負責，昨釋放整體調度的說法，是否打算讓其他縣市土石方運往南星計畫區？

陳麗娜另質疑，大林蒲遷村進度緩慢，很多優惠條件不願意給。卓院長寧願到南星看土石方，卻不來大林蒲看居民，遷村慢吞吞，填海急匆匆，如此粗暴的對待小港，實在令人心寒。

此外，中央如果推動大填海，開放其他縣市土石方來南星，土石方之亂解決了，但也代表小港砂石車大爆增、移動汙染源大爆量，且帶給交通環境極大衝擊。未來小港居民將為國家建設，犧牲更多的健康與生活品質。

陳麗娜向市長陳其邁喊話，要求他必須公開向中央表態，高雄不是全國土石方的最終傾倒場，不可讓中央假借大填海之名，開放外縣市土石方進入南星計畫區。此外，砂石車應進行總量管制、規畫專用運輸路線及制定空汙防制計畫。

行政院長卓榮泰（右二）昨視察高雄港營建剩餘土石方去化推動情形，他強調，南星計畫足以因應未來多年土石方去化執行，現階段執行強度以不影響周遭環境為優先。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（右二）昨視察高雄港營建剩餘土石方去化推動情形，他強調，南星計畫足以因應未來多年土石方去化執行，現階段執行強度以不影響周遭環境為優先。圖／行政院提供

卓榮泰 高雄 南星計畫區 高雄港

延伸閱讀

視察高雄港 卓榮泰：國家邁入大填海造陸計畫時代

跨界丟包！高雄浪犬野放台南稱「不熟界線」 黃偉哲下令徹查

陸在台灣東部海域專項執法 藍委：政府不能再繼續當旁觀者

陸四艘大型公務船最小6600噸最大10000噸 今將抵達台灣東部海域執法

相關新聞

卓榮泰視察南星喊「大填海造陸」 地方擔憂外縣市廢土入侵高雄

高雄港南星計畫土石去化暫置區啟用後，單日大車出入多達900趟次、終日塵土飛揚、居民苦不堪言。行政院長卓榮泰昨日視察時宣布邁入「國家級填海造陸時代」。議員陳麗娜質疑，卓榮泰昨日也釋放「整體調度」訊息，若未來讓其他縣市土石方運往南星計畫區，環境成本與交通壓力全由大林蒲居民承擔合理嗎？

魚集體熱死？高雄林園灌溉大排魚群翻白肚暴斃、臭味難聞 原因待查

高雄市林園區龍潭寺旁大排出現魚隻集體暴斃，惡臭難聞引發居民抱怨連連，懷疑是這幾天太熱導致水中溶氧量不足引起。農水署高雄管理處表示，第一時間已經通報環保局，原因尚待釐清，這幾天降雨多、情況應會改善，將盡速處理改善。

屏東旅宿新地標 勝利星村民宿專區成形飛官宿舍到將軍大宅都有

屏東勝利星村是全台保存規模最大、數量最多與最完整日式軍官建築宿舍群，修復保留約110棟，近百家品牌進駐，去年創下820多萬人潮，今年可望破千萬人次。墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿，熱鬧開幕。

交通噩夢…仁武匯集3交流道 地方盼配套

高雄仁武產業園區加速開發中，至少創造六三○○個就業機會，今年預計動工的國道七號、高屏第二快速道路均會在仁武設交流道，民代擔憂產業園區鄰近的澄觀路、水管路、仁林路平時已壅塞，園區周邊道路若未提早規畫，屆時恐演成交通噩夢。

高雄墜樓教師追思會 杏壇籲正視濫訴

高雄某國小資深自然科教師上月在校內不幸墜樓身亡，昨低調舉辦告別式，畢業生穿上校隊制服送他一程；市長陳其邁也到場弔唁慰問。高市教師工會顧問許惠珠感嘆近年教師屢遭申訴、檢舉，承受沉重壓力，工會將向教育部反映，別再讓憾事一再發生。

仁武產業園區 年產值逾1773億

高雄仁武產業園區四月起陸續有封測大廠日月光集團、半導體高階測試廠「穎崴科技」進駐建廠，加上已設廠的成新科技、鋐昇實業，產業聚落逐漸成形，市長陳其邁指仁武產業園區預估產值原僅二百四十二億元，現已高達一七七三億元，市府將盡力滿足水電需求，打造完整半導體產業生態系，為高雄經濟轉型注入動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。