卓榮泰視察南星喊「大填海造陸」 地方擔憂外縣市廢土入侵高雄

高雄港南星計畫土石去化暫置區啟用後，單日大車出入多達900趟次、終日塵土飛揚、居民苦不堪言。行政院長卓榮泰昨日視察時宣布邁入「國家級填海造陸時代」。議員陳麗娜質疑，卓榮泰昨日也釋放「整體調度」訊息，若未來讓其他縣市土石方運往南星計畫區，環境成本與交通壓力全由大林蒲居民承擔合理嗎？

卓榮泰6月4日至6日，分別前往台北港、台中港及高雄港視察營建剩餘土石方去化收容情形，其中高雄港南星計畫土石堆置區可堆置728萬立方公尺、2029年預計再擴增4800萬立方公尺。卓強調，台灣正邁入國家級填海造陸計畫，不僅攸關國家國土完整性與環境復育，亦為解決國內各項工程所產生的營建剩餘土石方，是我國土地開發利用的重大政策。

議員陳麗娜指出，卓榮泰希望透過填海造陸、整體調度彈性，解決土石方去化問題。土石方去化本來是各縣市自行規畫、自行負責，昨釋放整體調度的說法，是否打算讓其他縣市土石方運往南星計畫區？

陳麗娜另質疑，大林蒲遷村進度緩慢，很多優惠條件不願意給。卓院長寧願到南星看土石方，卻不來大林蒲看居民，遷村慢吞吞，填海急匆匆，如此粗暴的對待小港，實在令人心寒。

此外，中央如果推動大填海，開放其他縣市土石方來南星，土石方之亂解決了，但也代表小港砂石車大爆增、移動汙染源大爆量，且帶給交通環境極大衝擊。未來小港居民將為國家建設，犧牲更多的健康與生活品質。

陳麗娜向市長陳其邁喊話，要求他必須公開向中央表態，高雄不是全國土石方的最終傾倒場，不可讓中央假借大填海之名，開放外縣市土石方進入南星計畫區。此外，砂石車應進行總量管制、規畫專用運輸路線及制定空汙防制計畫。