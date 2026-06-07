往返小琉球恐風浪大 6月9日首班船後陸續停航

受低壓帶與西南風增強影響，往返小琉球的5家航運業者因風浪大陸續調整航班，9日僅聯營處行駛首班船2航次，其他皆停航。10日除大福航運已宣布停航，其他則視海況再公告。

依氣象署東港小琉球間航段預報，9日最大浪高有1.5公尺、風力達5級，今天5家航運業者陸續宣布9日停航訊息。

依船公司公告訊息，東琉線聯營處9日僅行駛上午7時東港往小琉球、7時40分小琉球往東港等2航次，其他船班及鹽埔線均停航；泰富航運、藍白航運、琉興公司、大福航運則是9日全天停航。10日除大福航運已宣布停航，其他船公司則視海況再公告。

洪姓民宿業者告訴中央社記者，8日及9日各有旅客預定入住，接到船公司停航訊息後，已主動聯繫告知，9日雖有行駛首班船，但旅客還是害怕風浪大，目前都選擇延期入住。