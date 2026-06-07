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台北仁濟院連續8年澎湖義診 提供西嶼竹灣在地健檢

中央社／ 澎湖縣7日電

台北仁濟院今天在澎湖西嶼鄉竹灣健康園區辦理義診健檢，這是連續8年跨海義診服務，副縣長林皆興專程代表縣府致贈感謝狀，讓西嶼地區民眾可就近獲得完善醫療檢查服務。

中國醫藥大學附設醫院6日、7日分別前往七美衛生所、白沙講美與西嶼赤馬活動中心進行的中醫巡迴醫療服務。

林皆興表示，感謝台北仁濟院總院長林水龍率領21名醫護組成的專業醫療團隊，跨海前來西嶼鄉義診及提供健康檢查服務，讓在地鄉親在地就能享有優質醫療資源，實踐「病人不動、醫生動」理念，免去舟車勞頓之苦。

林皆興表示，竹灣健康園區是利用竹灣國小廢校後的閒置空間轉型設立，縣府挹注資源，完善園區各項設施與服務功能，並朝整體性、全齡化照護方向規劃發展；未來將評估納入托嬰中心、兒童身心障礙服務據點及銀髮養生中心等設施，打造更完善健康照護環境，提升西嶼鄉親生活品質與福祉。

林水龍表示，在各縣市施政滿意度調查中，醫療服務往往是偏鄉地區最受關注與不滿意項目，因此政府在編列預算時，應優先照顧偏鄉資源；此行不僅提供醫療，更引進身體組成分析與骨質密度檢測等項目，提倡「預防勝於治療」觀念，希望幫助離島居民更了解自身健康狀況；未來，仁濟院將持續配合地方需求，並將弱勢與獨居老人列為重點關懷對象，為提升離島居民健康福祉盡一份心力。

擁有160年歷史的台北仁濟院是社福與醫療機構，致力社會慈善救濟與醫療，8年來蒞澎義診足跡遍及七美、嵵裡、虎井、鳥嶼、湖西、吉貝等偏鄉離島；今年前往竹灣健康園區，提供有乳房外科、內科、復健科等多項專科門診外，並進行乳房、腹部、骨密度等篩檢及社區護童暖心站等服務。

澎湖 義診 健檢

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