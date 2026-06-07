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魚集體熱死？高雄林園灌溉大排魚群翻白肚暴斃、臭味難聞 原因待查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市林園區林家里龍潭寺及上游林山巷大排出現魚群集體死亡，大量魚屍翻白肚漂浮水面。圖／議員邱于軒服務處提供
高市林園區林家里龍潭寺及上游林山巷大排出現魚群集體死亡，大量魚屍翻白肚漂浮水面。圖／議員邱于軒服務處提供

高雄市林園區龍潭寺旁大排出現魚隻集體暴斃，惡臭難聞引發居民抱怨連連，懷疑是這幾天太熱導致水中溶氧量不足引起。農水署高雄管理處表示，第一時間已經通報環保局，原因尚待釐清，這幾天降雨多、情況應會改善，將盡速處理改善。

今年梅雨降雨晚，遲遲不下雨又加上天氣炎熱，農業水圳或大排水位降低，林園多地傳出魚隻集體暴斃現象，繼上周林園出現大排魚群集體暴斃後，這兩天林家里龍潭寺旁大排及上游林山巷又通報魚群大量死亡，翻白肚漂浮水面。

當地居民抱怨說，大排水位低、底部有很多淤泥，「味道很臭」。高市議員邱于軒服務處獲報後派員察看，現場水面確實布滿數不清楚數量的魚屍，聯繫確認屬於農田水利署管轄的灌溉溝渠。

議員邱于軒表示，經初步檢驗發現是水中溶氧含量不足引起，明天農水署會立即派員處理。

高雄管理處長呂文豪說明，農業灌溉供水結束，目前進入停灌期，魚隻暴斃原因可能跟水中溶氧量有關，也不能完全排除上游可能有人偷倒廢油，第一時間已經通報環保局查明原因，後續朝打撈魚屍及增加大排水量兩方向處理。

高市林園區林家里龍潭寺旁及上游林山巷的大排出現魚群集體翻白肚暴斃。圖／議員邱于軒服務處提供
高市林園區林家里龍潭寺旁及上游林山巷的大排出現魚群集體翻白肚暴斃。圖／議員邱于軒服務處提供

環保局 高雄 高雄市

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