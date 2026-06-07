魚集體熱死？高雄林園灌溉大排魚群翻白肚暴斃、臭味難聞 原因待查

高雄市林園區龍潭寺旁大排出現魚隻集體暴斃，惡臭難聞引發居民抱怨連連，懷疑是這幾天太熱導致水中溶氧量不足引起。農水署高雄管理處表示，第一時間已經通報環保局，原因尚待釐清，這幾天降雨多、情況應會改善，將盡速處理改善。

今年梅雨降雨晚，遲遲不下雨又加上天氣炎熱，農業水圳或大排水位降低，林園多地傳出魚隻集體暴斃現象，繼上周林園出現大排魚群集體暴斃後，這兩天林家里龍潭寺旁大排及上游林山巷又通報魚群大量死亡，翻白肚漂浮水面。

當地居民抱怨說，大排水位低、底部有很多淤泥，「味道很臭」。高市議員邱于軒服務處獲報後派員察看，現場水面確實布滿數不清楚數量的魚屍，聯繫確認屬於農田水利署管轄的灌溉溝渠。

議員邱于軒表示，經初步檢驗發現是水中溶氧含量不足引起，明天農水署會立即派員處理。

高雄管理處長呂文豪說明，農業灌溉供水結束，目前進入停灌期，魚隻暴斃原因可能跟水中溶氧量有關，也不能完全排除上游可能有人偷倒廢油，第一時間已經通報環保局查明原因，後續朝打撈魚屍及增加大排水量兩方向處理。