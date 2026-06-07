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國家海洋日 澎湖連江艦首度開放民眾參觀

中央社／ 澎湖縣7日電

海巡署艦隊分署配合國家海洋日，澎湖海巡隊所配置的1000噸級巡防艦「連江艦」，今天泊靠馬公商港1號碼頭，吸引大批民眾登艦參觀，增進對海巡與海洋保育工作的認識與認同。

海巡署艦隊分署澎湖海巡隊辦理「與海同行、想像未來」主題活動，今天在馬公商港1號碼頭，首度開放海巡署1000噸級巡防艦「連江艦」供民眾登艦參觀，包括海巡隊長陳永鋒、副隊長陳富榮、連江艦艦長黃聰正等人，都在艦上為參觀民眾解說，讓民眾近距離接觸海巡勤務環境，而偵蒐犬也首度亮相。

澎湖海巡隊表示，總噸位達2400多噸的「連江艦」，為政府國艦國造政策及維護國家海洋主權，推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」所建造的新型1000噸級巡防艦，艦長98.5公尺、艦寬13.2公尺，最大船速可達24節，具備長時間海上執勤能力。

艦上配置雷達自動測繪系統，及射程達120公尺的高壓水砲，另設有直升機飛行甲板及兩艘航速35節的警備艇，可有效提升澎湖海域救生救難、護漁勤務及查緝走私偷渡等任務效能。

澎湖海巡隊目前配置有2艦11艇，最大艘為連江艦。

澎湖 海巡署 馬公

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