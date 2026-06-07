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高雄市議會交流團出訪澳洲 護國神山台積電成台澳熱議話題

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
副議長曾俊傑率團出訪澳洲，首站抵達高雄姊妹市布里斯本，受到僑界熱情款待。圖／曾俊傑服務處提供
副議長曾俊傑率團出訪澳洲，首站抵達高雄姊妹市布里斯本，受到僑界熱情款待。圖／曾俊傑服務處提供

高雄市議會定期大會落幕後，副議長曾俊傑等12人組團出訪澳洲、紐西蘭，首站抵達高雄姊妹市布里斯本，台灣出生的布里斯本市副議長黃文毅出席餐敘，話題全繞著台積電股價、氣氛熱絡。曾俊傑表示，他與黃文毅首次會面，兩人相約明年締盟30周年再度在高雄聚會，為深化彼此城市友誼共同努力。

高市議會澳洲城市交流參訪團首站抵達布里斯本，我國駐布里斯本辦事處長范厚祿、台灣慈善基金會董事長溫錦文、昆士蘭僑界主委羅富齡等人盛情接待，席開30桌座無虛席。

布里斯本市副議長黃文毅出席盛會，並以「歡迎回家」這句話來迎接高市議會副議長曾俊傑率團參訪。他表示，曾俊傑曾在布里斯本求學，所以也算是布里斯本的一分子，歡迎高雄市議會參訪團到來。

曾俊傑表示，黃文毅是在台灣出生，創下首位華人參政紀錄，兩人初次見面，彼此相約明年締盟30週年再度在高雄見面交流。

餐敘席間台積電高雄設廠成為熱議話題，僑界與台商都關心台積電股價，連副議長黃文毅也幽默問說「台積電股票還能投資嗎？」引發全場歡笑。曾俊傑回應，歡迎大家回台灣投資高雄，希望有買台積電股票的人都能賺大錢。

議會表示，此次澳洲出訪團共12位議員參與，副議長曾俊傑、江瑞鴻、朱信強、吳銘賜、黃紹庭、陳玫娟、陳麗珍、王耀裕、邱于軒、林智鴻、林志誠、李雅芬等議員出訪，拓展高雄國際能見度。

副議長曾俊傑率團出訪澳洲，首站抵達高雄姊妹市布里斯本，受到僑界熱情款待。圖／曾俊傑服務處提供
副議長曾俊傑率團出訪澳洲，首站抵達高雄姊妹市布里斯本，受到僑界熱情款待。圖／曾俊傑服務處提供

台灣出生的布里斯本市副議長黃文毅（左）出席餐敘，他向曾在布里斯本留學的高市議會副議長曾俊傑（右）說「歡迎回家」。圖／曾俊傑服務處提供
台灣出生的布里斯本市副議長黃文毅（左）出席餐敘，他向曾在布里斯本留學的高市議會副議長曾俊傑（右）說「歡迎回家」。圖／曾俊傑服務處提供

護國神山 高雄 澳洲

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