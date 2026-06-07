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屏東旅宿新地標 勝利星村民宿專區成形飛官宿舍到將軍大宅都有

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村是全台保存規模最大、數量最多與最完整日式軍官建築宿舍群，修復保留約110棟，近百家品牌進駐，去年創下820多萬人潮，今年可望破千萬人次。墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿，熱鬧開幕。

墾丁民宿業者亞曼達集團進軍勝利星村民宿專區，打造「星町宿、屏安宿」，並創立「屏安生活選物」品牌，業者說，以歷史建築活化、文化保存與深度旅遊體驗為核心，透過「在屏東住一晚」旅宿空間，詮釋勝利星村人文故事與歷史記憶。

勝利星村承載屏東空眷村文化的軌跡，屏安生活選物創辦人謝銀玲說，旅人不只是入住民宿，更能感受時代留下溫度與故事。打破飯店思維，將文化依空間規畫打造雙品牌。

謝銀玲說，「星町宿」以飛官文化與老派浪漫為主題，2間客房，結合日式宿舍空間、屏東書院文風與街區散策體驗，引領旅人深度體驗傳統市場與居民街區日常； 「屏安宿」以「屏東四季平安」為品牌精神，配置3間客房，打造一戶一院的包棟住宿空間，大片寬闊草皮庭園。展現將軍大宅的尊榮與私密感，提供家庭旅遊、好友聚會及深度旅行更舒適自在的住宿體驗。

營運團隊表示，透過「住宿美學、在地工藝、特色伴手禮、街區服務」構築策展式零售，旅宿、選物與街區整合，打造新型態生活風格基地。

縣長周春米說，勝利星村有咖啡、餐廳、文創，如今迎來具規模旅宿業者進駐，來屏東住一晚，多玩一點，來到勝利星村，享受日式田園、日式建築之美，超乎大家想像。

屏東縣政府文化處表示，勝利星村規畫民宿專區21棟歷史建築，墾丁亞曼達團隊經營的新開幕的，屏安宿、星町宿，還有已經營多時勝利文旅4棟、HomeOne36有1棟，營運中民宿共15棟，未來還有通海區6棟已在籌備。

墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影

墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅，縣長周春米，迎來具規模旅宿業者進駐，來屏東住一晚，多玩一點，享受日式田園、日式建築之美，超乎大家想像。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅，縣長周春米，迎來具規模旅宿業者進駐，來屏東住一晚，多玩一點，享受日式田園、日式建築之美，超乎大家想像。記者劉星君／攝影

墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影

墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿，熱鬧開幕。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿，熱鬧開幕。記者劉星君／攝影

墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影

墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影

墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影
墾丁頂級民宿業者插旗勝利星村，打造「一棟一戶、一宅一院」飛官軍舍與日式將軍宅包棟旅宿。記者劉星君／攝影

勝利星村 民宿 屏東

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