仁武產業園區 年產值逾1773億

高雄仁武產業園區四月起陸續有封測大廠日月光集團、半導體高階測試廠「穎崴科技」進駐建廠，加上已設廠的成新科技、鋐昇實業，產業聚落逐漸成形，市長陳其邁指仁武產業園區預估產值原僅二百四十二億元，現已高達一七七三億元，市府將盡力滿足水電需求，打造完整半導體產業生態系，為高雄經濟轉型注入動能。

因應航太產業用地需求，高市府在國道十號仁武交流道周邊開發仁武產業園區，七十四公頃基地中，產業用地約占四十八公頃，屬「澄清湖特定區計畫」範圍內的都市計畫農業區，主要地主為台糖，總建設經費十五億五千萬元，第一期工程二○二○年動工，第二期工程預計今年第三季動工。

仁武產業園區目前有專注自動化整合解決方案和先進雷射應用技術的「成新科技」，全球泛五金零件供應商「鋐昇實業」進駐設廠，今年四月起連傳捷報，先是日月光集團進駐擴廠，半導體高階測試廠商「穎崴科技」五月底也斥資卅四點九億元建廠。

日月光集團新廠動土時即預告，旗下台灣福雷電子會攜手穎崴科技、竑騰科技，投資超過一千億元，果不其然，穎崴科技五月也入場。

「過去在仁武產業園區我們是招商，現在是選商」市長陳其邁表示，光是日月光建廠，年總產值就高達一七七三億元，未來其他半導體廠陸續進駐，會加速高雄半導體產業發展，市府將盡力滿足大廠水電、土地等需求，讓高雄在未來十年在ＡＩ產業發展中，成為不可或缺的關鍵地位。