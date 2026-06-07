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高雄墜樓教師追思會 杏壇籲正視濫訴

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
資深教師追思會上，送行的親友相擁而泣。記者郭韋綺／攝影
資深教師追思會上，送行的親友相擁而泣。記者郭韋綺／攝影

高雄某國小資深自然科教師上月在校內不幸墜樓身亡，昨低調舉辦告別式，畢業生穿上校隊制服送他一程；市長陳其邁也到場弔唁慰問。高市教師工會顧問許惠珠感嘆近年教師屢遭申訴、檢舉，承受沉重壓力，工會將向教育部反映，別再讓憾事一再發生。

資深教師昨早辦告別式，現場擺滿學生家長花籃，送行親友相擁而泣、畢業生穿上校隊制服送他，胞妹哽咽地說，「你是我理所當然的存在，是我的寶貝哥哥」，在場許多人聽了鼻酸，低頭拭淚。市長陳其邁到場弔唁，步出靈堂時雙手合十，神色凝重未發一語。

告別式上，教師胞妹哽咽悼念傻哥哥，指她即使出社會、結婚生子，哥哥仍是那個永遠把家人放在第一位的人。「一心一意只對我們好、對別人好，結果都把自己放在最後面」。

高市教師職業工會顧問許惠珠感嘆，近年教師因管教、教學或親師溝通問題，屢遭申訴、檢舉，承受沉重壓力。高雄市教師產業工會專員劉亞平說，校園管得愈多、風險愈高，只要學生不滿管教，就可能透過家長申訴檢舉，教師面臨校事會議調查及教評會、考績等程序，變得不敢積極管教。

劉說，已故的資深教師也曾跟同事抱怨過無力感，但從不輕言放棄任何學生。這次事件引發關注，不只是發生在明星學校，更反映當前教育現場結構性問題。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

教師 陳其邁 告別式

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