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交通噩夢 仁武匯集3交流道 地方盼配套

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
國十仁武交流道平時已壅塞，地方人士擔心未來國七及高屏二快在仁武再增設交流道，恐演成交通噩夢。記者林保光／攝影
國十仁武交流道平時已壅塞，地方人士擔心未來國七及高屏二快在仁武再增設交流道，恐演成交通噩夢。記者林保光／攝影

高雄仁武產業園區加速開發中，至少創造六三○○個就業機會，今年預計動工的國道七號、高屏第二快速道路均會在仁武設交流道，民代擔憂產業園區鄰近的澄觀路、水管路、仁林路平時已壅塞，園區周邊道路若未提早規畫，屆時恐演成交通噩夢。

仁武產業園區坐落於國道十號仁武交流道旁，北鄰水管路、西臨澄觀路。但預計施工的國道七號，將在仁武設置系統交流道，提供國十車流轉入水管路及仁林路，高屏二快也交會於此，以致地方稱為「全台最複雜交流道」。

議員邱俊憲表示，仁武、鳥松、大社人口近年快速成長，大廠進駐仁武產業園區，帶動通勤需求，交通系統卻跟不上，國七、高屏二快和國道十號均在仁武設交流道，未來加上產業園區車流，可能出現第二個鼎金系統的壅塞問題。他認為，楠梓產業園區斥資一五五點九一億元建聯外道路，仁武產業園區的交通配套也應完善。

議員張勝富說，國十仁武交流道平日車流龐大，未來國七、高屏二快完工，園區旁的水管路、仁心路、仁林路交通勢必更惡化，應儘速開闢國十大社交流道，紓解仁武車流。議員江瑞鴻建議加速拓寬仁林路、仁心路，且園區在澄觀路出口因分隔島阻隔，車輛到新庄路需一百八十度迴轉，也應儘速打通。

議員黃飛鳳指園區南邊的南昌巷能通往大樹，但平時已塞車嚴重，「園區未完全開闢，交通提前崩潰」尤其南昌巷未設左轉道，疏導效率極差，仁心路、仁林路也矗立多支電桿阻擋車流。

交通局長張淑娟表示，仁武人口突破十萬，周邊道路已過飽和，東西向分流需透過高屏二快，高屏二快已新設八德二路交流道，並在國一交匯處評估增設南北向匝道，完工可改善仁武車流；短期內市府會拓寬雙湖公園旁鼎金一巷，紓解仁武、三民區車流，並增設澄觀路智慧號誌、國十大社交流道可行性研究已送交通部初審。她強調，仁武產業園區連接國道、快速道路已有完整配套。經發局長廖泰翔表示，仁心路將隨廠商建廠，於明年第一季完成拓寬。

國道 仁武

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