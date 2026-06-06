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澎湖海上花火節望安場登場 無人機結合海島風情
澎湖國際海上花火節首場離島花火場，今晚在望安登場，300架無人機燈光秀與煙火展演，都是依在地特色編排演出，讓登島的遊客看到望安不一樣的海島風情。
澎湖離島首場花火秀，今晚8時在望安綠蠵龜保育中心前廣場登場，300架無人機燈光秀，特別結合望安在地特色編排，透過科技光影於夜空呈現望安地景、海洋文化及島嶼意象等特色圖騰，讓無人機化身夜空畫筆，描繪專屬於望安的海島故事，展現科技與地方文化融合的獨特魅力，海上煙火秀同樣以多層次煙火設計搭配海灣景觀震撼升空。
除了專屬的無人機與花火展演外，花火舞台也有澎湖著名的「菊響曼陀林樂團」、台語金曲天后向蕙玲等人都表演多首精彩曲目，讓現場觀眾在海風與花火陪伴下，共度充滿回憶與感動的夜晚。
澎湖縣政府表示，澎湖海上花火節除馬公觀音亭主場活動外，隨著6月份到來，花火節進入離島場及地方場活動高峰期，希望透過活動串聯澎湖各鄉市特色景點與觀光資源，帶領旅客深入體驗不同島嶼的人文風情與自然景觀，其中望安場今晚率先登場，讓遊客體驗不同的海島風情，後續還有七美場、吉貝場及各地方場將陸續登場，一同感受花火、文化與海島風情交織而成的夏日魅力。
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