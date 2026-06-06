馬祖適應體育融合運動會 首度新增成人組

連江縣適應體育融合運動會今年邁入第3屆，今年首度新增成人組別，特教生與一般生、民眾共200名齊聚一堂，體驗互助合作，協力運動的樂趣。

連江縣政府教育處今天發布新聞稿指出，連江縣114學年度適應體育融合運動會今天於南竿鄉介壽國中小登場，比賽項目包括異程融合計時接力、融合地板滾球、融合布袋球、融合地板冰壺等4項目與融合協力車體驗，由各組別的特教生與一般生共同組隊競賽。

教育處說，今年首度納入高中以上的成人融合組與幼兒組，打破以往的年齡限制，從幼兒園到成人，藉由身心障礙者與家人、同學等同儕共同組隊競賽，體驗互助合作，協力運動。

教育處透過新聞稿指出，融合運動會今年邁入第3屆，除能看出選手們表現較往年更加提升，感情與默契更足，學齡前小朋友們在場內釋放活力，玩得不亦樂乎，為賽事增添了幾分輕鬆氣息。

教育處強調，適應體育融合運動會目的為推動運動平權，建立一個共融、友善且無障礙的運動學習環境，提升特殊學生參與活動意願，讓每個人都能享受促進身心健康的運動樂趣。

根據大會競賽規程，每個比賽項目依年齡、性別分組，各組依報名人數取1至3名，獲勝者頒發獎牌與獎品。另設以學校為單位之團體精神總錦標，以及由大會選出的最佳勇氣獎。