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澎湖童心躍動親子共好日 近百幼童體驗爬爬樂買菜趣

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖「童心躍動 親子共好日」活動，近100組幼童今天實地體驗爬爬樂與買菜趣等，讓孩子透過實際操作與遊戲展現活力與好奇心，過程超萌可愛，也在歡笑與互動中增進親子情感。

澎湖縣政府「童心躍動 親子共好日」活動，今天在馬公西衛社區活動中心舉行，吸引近100組0至6歲的親子參加，縣府社會處長周柏雅、澎湖保母服務協會理事長許香美等人與親子們一起同樂，現場還有早期療育等宣導攤位。

澎湖保母服務協會在「童心躍動 親子共好日」活動中，規劃有7至12個月寶寶的「萌馬爬爬爬」、1至2歲幼兒的「小馬買菜趣」及2至6歲「馬力全開大挑戰」3處體驗區，透過豐富有趣體能遊戲，結合感覺統合、肢體協調、生活經驗與探索學習，開心爬行、奔跑、搬運及探索，展現活力與好奇心，現場趣味橫生，氣氛熱絡，歡笑聲不停。

參與「童心躍動 親子共好日」活動的家長們紛表示，透過活動不僅能觀察孩子發展狀況，更能學習如何在日常生活中，透過遊戲陪伴孩子成長，收穫滿滿。

澎湖 親子 澎湖縣

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