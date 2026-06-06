高雄沿海三路又積水！ 機車雨中拋錨 民怨像水上樂園

推動屏東觀光，屏東縣府交旅處今年5月起展開「屏東旅遊購GO節」5月起展開為期6個月活動，每月抽出一輛百萬休旅車CR-V等眾多好禮，首月吸引大量旅客參與，累積上傳登錄金額突破1千萬元，創造逾2.1億元觀光產值，縣長周春米今5日抽出第一輛CR-V，幸運得主是新北市鄭小姐，家族20多人到墾丁旅遊3天2夜，住宿福華飯店消費16.6萬元，接到電話時驚呼「真的嗎？」，還要再來屏東玩。

2026-06-05 19:45