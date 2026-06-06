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高雄沿海三路又積水！ 機車雨中拋錨 民怨像水上樂園
高雄昨天受低氣壓影響，局部地區下起大雨，小港區沿海三路因雨水宣洩不及造成積水，雖在雨勢減弱，1小時後退水，但是仍有多輛汽機車在積水區域拋錨，民眾網路質疑，這路段每逢大雨下半小時就淹水，直稱是「水上樂園」、「排水超級爛」。
據了解，昨天傍晚小港區、林園區下起大雨，不久小港區沿海三路與中林路附近開始積水，直到晚間7時許，因雨勢漸歇，道路積水才退去。
民眾將積水情形貼上網路社群，顯示汽車路過沿海三路，掀起水花，慢車道也積水近半個輪胎深，機車騎士經過積水處熄火，只能在雨中強推機車，引起許多迴響，說當時經過沿海三路，至少看到5、6輛機車「叼車（拋錨）」、有人只好騎到路中央，「沿海路下大雨就這樣已經不是新聞了」，更有人留言，像「水上樂園」。
有人質疑，沿海路之前曾施工改建，為何在這次瞬間時雨量超大的時候，不能完全發揮排水作用，造成路面淹水情況再次發生，權責單位應究責。
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