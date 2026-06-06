響應世界自行車日 澎湖百餘位車友騎乘體驗

響應運動部「健康台灣」系列活動及「世界自行車日」，觀光署澎湖國家風景區管理處舉辦「嗨騎菊島初夏」騎乘活動，150餘位大小車友今天在舒適天氣下，快樂騎乘享受澎湖島內自然美景。

澎湖國家風景區管理處「嗨騎菊島初夏」騎乘活動，今天由澎管處副處長呂玉鉛與澎湖縣政府教育處長陳晶卉等人共同鳴笛後，150餘位大小車友在完成簡單的暖身操後，從遊客中心魚貫出發，沿途經澎湖休憩園區、東衛林區、中屯觀景台與休憩區、東衛石雕園區等內海海灣美景，全程15公里。

呂玉鉛表示，「嗨騎菊島初夏」騎乘活動，是島內一條結合自然生態與海洋意象的大眾親子等多元自行車路線，騎乘過程比較輕鬆，希望所有參與騎乘的民眾，好好享受假日的休閒旅遊，深度領略菊島沿途的自然風光。

澎管處表示，澎湖全島劃有完善的自行車道，未來將持續優化自行車友善環境，形塑澎湖為國際知名的低碳渡假島嶼，除了今天的「嗨騎菊島初夏」騎乘活動外，目前也推出有自行車領騎服務與9月的澎湖跳島101公里自行車活動。

聯合國自2018年訂定6月3日為World BicycleDay（世界自行車日）以來，台灣從2019年起持續積極響應，透過全台輪番舉辦的騎乘活動，向國際展現健康、低碳與永續發展的堅定決心。