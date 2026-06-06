快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

響應世界自行車日 澎湖百餘位車友騎乘體驗

中央社／ 澎湖縣6日電

響應運動部「健康台灣」系列活動及「世界自行車日」，觀光署澎湖國家風景區管理處舉辦「嗨騎菊島初夏」騎乘活動，150餘位大小車友今天在舒適天氣下，快樂騎乘享受澎湖島內自然美景。

澎湖國家風景區管理處「嗨騎菊島初夏」騎乘活動，今天由澎管處副處長呂玉鉛與澎湖縣政府教育處長陳晶卉等人共同鳴笛後，150餘位大小車友在完成簡單的暖身操後，從遊客中心魚貫出發，沿途經澎湖休憩園區、東衛林區、中屯觀景台與休憩區、東衛石雕園區等內海海灣美景，全程15公里。

呂玉鉛表示，「嗨騎菊島初夏」騎乘活動，是島內一條結合自然生態與海洋意象的大眾親子等多元自行車路線，騎乘過程比較輕鬆，希望所有參與騎乘的民眾，好好享受假日的休閒旅遊，深度領略菊島沿途的自然風光。

澎管處表示，澎湖全島劃有完善的自行車道，未來將持續優化自行車友善環境，形塑澎湖為國際知名的低碳渡假島嶼，除了今天的「嗨騎菊島初夏」騎乘活動外，目前也推出有自行車領騎服務與9月的澎湖跳島101公里自行車活動。

聯合國自2018年訂定6月3日為World BicycleDay（世界自行車日）以來，台灣從2019年起持續積極響應，透過全台輪番舉辦的騎乘活動，向國際展現健康、低碳與永續發展的堅定決心。

澎湖 自行車

延伸閱讀

自行車／微笑南灣活動啟動 邀車友探索茂林、六龜

太平國小畢業生百K單車挑戰 35名學生抵鵝鑾鼻

屏東九棚衝浪基地淨灘 815公斤海廢種類多

新壽慈善基金會推動海洋保育 全球首例生物炭珊瑚復育磚落腳澎湖

相關新聞

高雄沿海三路又積水！ 機車雨中拋錨 民怨像水上樂園

高雄昨天受低氣壓影響，局部地區下起大雨，小港區沿海三路因雨水宣洩不及造成積水，雖在雨勢減弱，1小時後退水，但是仍有多輛汽機車在積水區域拋錨，民眾網路質疑，這路段每逢大雨下半小時就淹水，直稱是「水上樂園」、「排水超級爛」。

高雄雨天翠華路晚間現3個籃球大小坑洞 賓士等5車駛過衰爆胎

受低氣壓影響，高雄昨降下間歇性大雨，除澄觀路一段152巷33巷積水成河外，晚間9時22分許，翠華路與新庄路口快車道內側車道出現3個像籃球大小的坑洞，造成包括賓士、BMW等5輛轎車駛過當場爆胎，車主衰爆，請輪胎行到場換胎後先駛離。

耗時24年 原博館動工 拚明年試營運

國立原住民族博物館文化地景及願景館昨天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館，原民會主委曾智勇說，力拚明年試營運，不僅保存與傳承原民文化，更將成為台灣與南島語系島嶼國家的重要交流平台。

陳其邁明出席墜樓教師追思會 拍板改革校事會議、增法律後援

高雄市上月25日發生國小資深教師墜樓身亡，引發家長濫訴、管教衝突及行政壓力等討論，教育局今天召開校園親師生溝通調處機制研商會議，邀兩大教師團體、校長協會共商師生爭議處理機制，希望改革校事會議制度，減輕第一線教師壓力。家屬訂於明早在龍巖高雄會館為教師舉行追思告別會，市長陳其邁將出席致意。

新北市民家族旅遊住墾丁福華 抽中百萬名車直呼「真的嗎？」

推動屏東觀光，屏東縣府交旅處今年5月起展開「屏東旅遊購GO節」5月起展開為期6個月活動，每月抽出一輛百萬休旅車CR-V等眾多好禮，首月吸引大量旅客參與，累積上傳登錄金額突破1千萬元，創造逾2.1億元觀光產值，縣長周春米今5日抽出第一輛CR-V，幸運得主是新北市鄭小姐，家族20多人到墾丁旅遊3天2夜，住宿福華飯店消費16.6萬元，接到電話時驚呼「真的嗎？」，還要再來屏東玩。

屏東縣毛孩登記超越幼兒 議員批寵物公園不足

屏東縣毛小孩登記是非六都最多，縣內寵物公園內僅一座河濱寵物公園，歷經颱風吹毀後，終在去年底完工也已驗收完成。動物之家的第二座寵物公園，雖然已完工但尚未驗收，無綠蔭，多名縣議員認為，寵物公園選址應增加。另外也關注毛小孩長照與身後事，農業處長李永文則回，毛小孩殯葬管理面臨「灰色地帶」，會再研議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。