高雄雨天翠華路晚間現3個籃球大小坑洞 賓士等5車駛過衰爆胎

受低氣壓影響，高雄昨降下間歇性大雨，除澄觀路一段152巷33巷積水成河外，晚間9時22分許，翠華路與新庄路口快車道內側車道出現3個像籃球大小的坑洞，造成包括賓士、BMW等5輛轎車駛過當場爆胎，車主衰爆，請輪胎行到場換胎後先駛離。

左營警分局指出，昨晚9時22分許接獲民眾報案，指位於翠華路與新莊路口快車道往北20公尺處內側車道有坑洞，警方遂派員到現場處理。

警方到場後，發現現場有3處坑洞，其中2處約有籃球般大小，另1處比籃球稍微大一些，由於坑洞位於快車道，當時經過的車輛速度都不慢，造成開賓士的張姓車主，以及BMW、Toyota、Skoda和Nissan等5車輛輪胎爆胎受損，所幸無人受傷。

警方到場後以警車警戒並指揮疏導交通、設置交通錐警示，並通報相關單位到場處理；據了解，有駕駛在下雨天遇到馬路坑洞還爆胎，氣得想申請國賠，駕駛隨後請來輪胎行更換備胎後先行駛離。

高市翠華路與新庄路口快車道內側車道昨晚出現3個像籃球大小的坑洞，造成包括賓士、BMW等5輛轎車駛過當場爆胎。記者石秀華／翻攝

高市翠華路與新庄路口快車道內側車道昨晚出現3個像籃球大小的坑洞，造成包括賓士、BMW等5輛轎車駛過當場爆胎。記者石秀華／翻攝