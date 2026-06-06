聽新聞
0:00 / 0:00

耗時24年 原博館動工 拚明年試營運

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
籌備7年的國立原住民族博物館文化地景及願景館動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館。記者郭韋綺／攝影
籌備7年的國立原住民族博物館文化地景及願景館動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館。記者郭韋綺／攝影

國立原住民族博物館文化地景及願景館昨天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館，原民會主委曾智勇說，力拚明年試營運，不僅保存與傳承原民文化，更將成為台灣與南島語系島嶼國家的重要交流平台。

占地約十四點二三公頃的原博館園區，二○一七年規畫落腳澄清湖青年活動中心舊址，歷經跨部會協調與整體規畫評估，至二○二四年由行政院核定總經費五十八億元推動興建計畫，中間再經二年行政程序，去年成立籌備處揭牌營運，昨天才動土，若追溯倡議、醞釀到誕生，則整整超過廿四年，籌建過程相當漫長。

昨天上午率先舉行願景館動土，靈媒、祭司依循原住民族傳統祭儀祈福，並施放古禮炮。曾智勇表示，設立原博館的目的就是要講原住民的故事，站在原住民立場詮釋歷史跟文化，不只是展示、典藏及文化傳承的場域，更是台灣與南島語系民族的交流中心。

曾智勇說，台灣是南島語系文化起源地，將透過跨國合作與學術研究，深化全球南島原住民族群之間的連結，原博館不僅是一項重要文化建設，更肩負文化傳承、教育推廣及公共交流的重要使命。

原博館籌備處主任謝美蘭表示，願景館主體建築約五百坪，將結合文化敘事、科技及沉浸式互動，打造兼具知識性與體驗感的展示空間，讓更多人理解台灣原住民族豐富且多元文化內涵。

原住民 原民會 曾智勇

延伸閱讀

原博館攜手史前館 共推原住民文化研究交流

海科館「極地探險特展」登場 極光互動兼具科技感與藝術美學

文化會議分區論壇花蓮場 聚焦永續與地方文化保存

文化部推獨立藝術空間檔案計畫 攜手AAA跨校扎根

相關新聞

耗時24年 原博館動工 拚明年試營運

國立原住民族博物館文化地景及願景館昨天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館，原民會主委曾智勇說，力拚明年試營運，不僅保存與傳承原民文化，更將成為台灣與南島語系島嶼國家的重要交流平台。

陳其邁明出席墜樓教師追思會 拍板改革校事會議、增法律後援

高雄市上月25日發生國小資深教師墜樓身亡，引發家長濫訴、管教衝突及行政壓力等討論，教育局今天召開校園親師生溝通調處機制研商會議，邀兩大教師團體、校長協會共商師生爭議處理機制，希望改革校事會議制度，減輕第一線教師壓力。家屬訂於明早在龍巖高雄會館為教師舉行追思告別會，市長陳其邁將出席致意。

新北市民家族旅遊住墾丁福華 抽中百萬名車直呼「真的嗎？」

推動屏東觀光，屏東縣府交旅處今年5月起展開「屏東旅遊購GO節」5月起展開為期6個月活動，每月抽出一輛百萬休旅車CR-V等眾多好禮，首月吸引大量旅客參與，累積上傳登錄金額突破1千萬元，創造逾2.1億元觀光產值，縣長周春米今5日抽出第一輛CR-V，幸運得主是新北市鄭小姐，家族20多人到墾丁旅遊3天2夜，住宿福華飯店消費16.6萬元，接到電話時驚呼「真的嗎？」，還要再來屏東玩。

屏東縣毛孩登記超越幼兒 議員批寵物公園不足

屏東縣毛小孩登記是非六都最多，縣內寵物公園內僅一座河濱寵物公園，歷經颱風吹毀後，終在去年底完工也已驗收完成。動物之家的第二座寵物公園，雖然已完工但尚未驗收，無綠蔭，多名縣議員認為，寵物公園選址應增加。另外也關注毛小孩長照與身後事，農業處長李永文則回，毛小孩殯葬管理面臨「灰色地帶」，會再研議。

高雄大雨這條巷弄成小河 轎車濺起高水花、機車騎士呆立路邊傻眼

受低氣壓影響，高雄地區今降下間歇性大雨，傍晚下班尖峰時段，位於仁武區澄觀路一段152巷33弄路口，嚴重積水，路面成河，路過轎車濺起高高水花，有機車冒險強行通過，有機車騎士怕車熄火，呆立路邊「望河興嘆」。

陸委會喊禁參加海峽論壇 金門縣府：尊重中央決定但盼維持正常交流

中國大陸即將於6月13日在廈門舉辦第18屆海峽論壇，陸委會昨日宣布禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，並呼籲各界避免配合中共對台統戰敘事。對此，金門縣政府今天表示，早在陸委會宣布前，就已依規定向中央提出申請，由副縣長陳祥麟率團赴廈門參加論壇，目前一切靜待、尊重中央的決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。