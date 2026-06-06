耗時24年 原博館動工 拚明年試營運

國立原住民族博物館文化地景及願景館昨天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館，原民會主委曾智勇說，力拚明年試營運，不僅保存與傳承原民文化，更將成為台灣與南島語系島嶼國家的重要交流平台。

占地約十四點二三公頃的原博館園區，二○一七年規畫落腳澄清湖青年活動中心舊址，歷經跨部會協調與整體規畫評估，至二○二四年由行政院核定總經費五十八億元推動興建計畫，中間再經二年行政程序，去年成立籌備處揭牌營運，昨天才動土，若追溯倡議、醞釀到誕生，則整整超過廿四年，籌建過程相當漫長。

昨天上午率先舉行願景館動土，靈媒、祭司依循原住民族傳統祭儀祈福，並施放古禮炮。曾智勇表示，設立原博館的目的就是要講原住民的故事，站在原住民立場詮釋歷史跟文化，不只是展示、典藏及文化傳承的場域，更是台灣與南島語系民族的交流中心。

曾智勇說，台灣是南島語系文化起源地，將透過跨國合作與學術研究，深化全球南島原住民族群之間的連結，原博館不僅是一項重要文化建設，更肩負文化傳承、教育推廣及公共交流的重要使命。

原博館籌備處主任謝美蘭表示，願景館主體建築約五百坪，將結合文化敘事、科技及沉浸式互動，打造兼具知識性與體驗感的展示空間，讓更多人理解台灣原住民族豐富且多元文化內涵。